Как мошенники зарабатывают на ноябрьских акциях

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Конец ноября — традиционное время распродаж, в том числе и в интернет-магазинах. 22 ноября российский портал по борьбе с мошенничествами зафиксировал резкий всплеск случаев обмана покупателей в сети. «Вечерняя Москва» выяснила, как обезопасить себя.
— Изучайте отзывы к интернет-магазинам и предлагаемым в них товарам на сторонних ресурсах, — советует аналитик исследовательской группы Екатерина Семыкина. — Лучше потратить дополнительное время и убедиться, что вы имеете дело с надежным продавцом.
Лучше — виртуальную, и храните на ней небольшие деньги.
— Даже если данные платежной карты попадут к мошенникам, вы потеряете ограниченную сумму, — пояснила Екатерина Семыкина. — Также я бы советовала устанавливать лимиты на покупки в интернете.
Если вы загружаете мобильное приложение онлайн-магазина, убедитесь, что оно действительно официальное. Для этого нужно проверить его название, разработчика, дату создания, отзывы и разрешения, которые приложение запрашивает.
— При получении кода для подтверждения покупки убедитесь, что в нем указано название именно того магазина, в котором вы совершаете покупки, — советует эксперт.
По словам Екатерины Семыкиной, имеет смысл использовать отличные друг от друга пароли для аккаунтов в разных интернет-магазинах, аккаунтах онлайн-банков. Тогда в случае компрометации одного аккаунта злоумышленник не получит доступ к другому.
— Не пользуйтесь для покупок общественным беспроводным интернетом. Совершайте покупки только через домашнюю или сотовую сеть, а не через общедоступную, где ваши учетные данные, а также информация о вашем платеже может быть перехвачена, — пояснила эксперт.
Именно в праздничный сезон — когда москвичи активно тратят — число мошенничеств растет.
— В случае любых проблем как можно скорее свяжитесь со своим банком, — пояснила Екатерина Семыкина.
Эксперты предостерегают от покупок вещей через Instagram*. Дело в том, что жулики создают коммерческий аккаунт в соцсети, накручивают число подписчиков. На сообщения отвечают вежливо, после согласования заказа просят прислать подтверждение оплаты. Получив деньги, мошенники перестают отвечать¸ а после и вовсе блокируют аккаунт жертвы. Как вычислить жуликов? Цены в таких аккаунтах обычно куда ниже, чем у других, комментарии под постами закрыты, а возраст аккаунта — около 2–3 месяцев.
Есть вполне легальные способы отъема денег у покупателей на распродажах. Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин назвал основные из них.
Урван Парфентьев, эксперт по интернет-безопасности:
— Если покупаете что-то онлайн, да еще с хорошей скидкой, обязательно тщательно проверяйте написание адреса интернет-магазина. Он может походить на известное в сети заведение, но отличаться лишь одной-двумя буквами. Внимательность и еще раз внимательность!
* Instagram — социальная сеть, признана на территории РФ экстремистской.