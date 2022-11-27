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Как мошенники зарабатывают на ноябрьских акциях

Никита Миронов

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Финансы
Как мошенники зарабатывают на ноябрьских акциях
Эксперты советуют регулярно следить за своими банковскими операциями через приложения / Фото: Shutterstock/Fotodom

Конец ноября — традиционное время распродаж, в том числе и в интернет-магазинах. 22 ноября российский портал по борьбе с мошенничествами зафиксировал резкий всплеск случаев обмана покупателей в сети. «Вечерняя Москва» выяснила, как обезопасить себя.

Совет 1: Покупайте только в известных интернет-магазинах.

— Изучайте отзывы к интернет-магазинам и предлагаемым в них товарам на сторонних ресурсах, — советует аналитик исследовательской группы Екатерина Семыкина. — Лучше потратить дополнительное время и убедиться, что вы имеете дело с надежным продавцом.

Совет 2: Заведите отдельную карту для покупок

Лучше — виртуальную, и храните на ней небольшие деньги.

— Даже если данные платежной карты попадут к мошенникам, вы потеряете ограниченную сумму, — пояснила Екатерина Семыкина. — Также я бы советовала устанавливать лимиты на покупки в интернете.

Совет 3: Проверяйте приложение

Если вы загружаете мобильное приложение онлайн-магазина, убедитесь, что оно действительно официальное. Для этого нужно проверить его название, разработчика, дату создания, отзывы и разрешения, которые приложение запрашивает.

— При получении кода для подтверждения покупки убедитесь, что в нем указано название именно того магазина, в котором вы совершаете покупки, — советует эксперт.

Совет 4: Используйте разные пароли

По словам Екатерины Семыкиной, имеет смысл использовать отличные друг от друга пароли для аккаунтов в разных интернет-магазинах, аккаунтах онлайн-банков. Тогда в случае компрометации одного аккаунта злоумышленник не получит доступ к другому.

Совет 5:Отключите Wi-Fi

— Не пользуйтесь для покупок общественным беспроводным интернетом. Совершайте покупки только через домашнюю или сотовую сеть, а не через общедоступную, где ваши учетные данные, а также информация о вашем платеже может быть перехвачена, — пояснила эксперт.

Совет 6: Отслеживайте свои банковские операции

Именно в праздничный сезон — когда москвичи активно тратят — число мошенничеств растет.

— В случае любых проблем как можно скорее свяжитесь со своим банком, — пояснила Екатерина Семыкина.

Совет 7: Аккуратнее с соцсетями

Эксперты предостерегают от покупок вещей через Instagram*. Дело в том, что жулики создают коммерческий аккаунт в соцсети, накручивают число подписчиков. На сообщения отвечают вежливо, после согласования заказа просят прислать подтверждение оплаты. Получив деньги, мошенники перестают отвечать¸ а после и вовсе блокируют аккаунт жертвы. Как вычислить жуликов? Цены в таких аккаунтах обычно куда ниже, чем у других, комментарии под постами закрыты, а возраст аккаунта — около 2–3 месяцев.

СЛЕДИ ЗА ЦЕНОЙ

Есть вполне легальные способы отъема денег у покупателей на распродажах. Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин назвал основные из них.

  • Цену сначала резко увеличивают, а потом объявляют скидку. Чтобы не попасться, найдите в интернете сайты (их около десятка), на которых можно отследить историю цены в том или ином магазине.
  • Продавцы объявляют скидку на ограниченный объем товара — например, тысячу пар кроссовок. Вы пришли в магазин, а «товар закончился». Но есть и другой, подороже. Не покупайте ничего — вас просто«развели», заставив прийти в магазин.
  • Скидка достигает 70–80 процентов, но товар нельзя назвать дешевым. Эксперт советует: смотрите не на размер скидки — он может быть и 99 процентов, а исключительно на цену. Если вы готовы заплатить за этот холодильник 30 тысяч — покупайте. Нет — значит нет. При чем тут скидка?
  • Перед покупкой задайте себе вопрос — зачем? Нужен ли вам телевизор, пусть и дешевый, если у вас уже в каждой комнате по экрану.
  • Покупая «праздничный набор» — например, конфеты и шампанское, оцените — а не дешевле ли купить их отдельно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Урван Парфентьев, эксперт по интернет-безопасности:

— Если покупаете что-то онлайн, да еще с хорошей скидкой, обязательно тщательно проверяйте написание адреса интернет-магазина. Он может походить на известное в сети заведение, но отличаться лишь одной-двумя буквами. Внимательность и еще раз внимательность!

* Instagram — социальная сеть, признана на территории РФ экстремистской.

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