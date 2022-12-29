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Минсельхоз рассказал, какие продукты подешевеют в начале 2023 года

Рената Лебедева

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Финансы
Минсельхоз рассказал, какие продукты подешевеют в начале 2023 года
Продавец мясного отдела одного из столичных магазинов Софья Ватакатаева / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В начале 2023 года ряд продуктов в России подешевеет на 20 процентов, сообщил Минсельхоз. «Вечерняя Москва» узнала, на какие категории товаров снизятся цены, а что, наоборот, подорожает.

По словам экономиста Александра Цапликова, цены в стране будут зависеть от роста отечественного производства и поддержки со стороны государства.

— Несмотря на санкции, производство ключевых продуктов увеличивалось весь год. Особенно это коснулось мясной продукции — в целом прирост составил 35 процентов, — отметил он.

По словам эксперта, в первую очередь подешевеет мясо птицы. Килограмм курицы будет стоить в начале следующего года уже не 190–210 рублей за килограмм, а 160–170 рублей. Стоимость свинины упадет примерно на 5–10 процентов. Цена за килограмм составит 145–150 рублей.

— Также ожидаем, что радовать ценой, как в этом году, будут и овощи. Сельские хозяйства собрали рекордный урожай и в следующем году надеются увеличить его в полтора раза, — добавил экономист.

Дешевле всего обойдется покупателям картофель — его цена может снизиться до 15–20 рублей за килограмм. Огурцы, скорее всего, будут стоить в районе 70 рублей за килограмм, помидоры — около 60 рублей. Однако магазины вряд ли откажутся от своей наценки, поэтому снижение стоимости будет более заметным на ярмарках или оптовых рынках.

— Наметилась также приятная тенденция на снижение цены непродовольственных товаров. Страна смогла заместить часть брендов, поэтому цена бытовой химии и средств гигиены упадет в начале года на 7 процентов, — отметил Цапликов.

А вот подорожать могут рыбные изделия, так как на рынке образовался дефицит. Рыбные предприятия были вынуждены увеличить стоимость своей продукции.

— Также из-за санкций снизился экспорт, что тоже сказалось на конечной цене для потребителя. Думаю, стабилизации можно ожидать ближе к лету — в этом году государство поддержит отрасль благодаря новым субсидиям, поэтому производители смогут увеличить улов, — рассказал он.

ЦИФРА

25 тысяч рублей в месяц в среднем тратят россияне на продукты питания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, аналитик:

— Не исключено, что в следующем году производителей попросят заморозить цены на сахар. Это произойдет в том случае, если цена за килограмм превысит 53 рубля, так как за последнюю неделю декабря этот товар сильно подорожал. Такая мера поможет избежать спекуляций и дефицита.

Минсельхоз рассказал, какие продукты подешевеют в начале 2023 года
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