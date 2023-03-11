Обещания легких денег: почему в России увеличивается количество мошеннических схем

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По данным отчетов Департамента финансов Москвы, которые огласили в ходе лекции «Три века борьбы с финансовыми пирамидами», каждые четыре часа в России появляется новая подобная мошенническая схема. «Вечерняя Москва» узнала, какими уловками пользуются злоумышленники.

Игра на понижение

Ежегодный ущерб от действий мошенников составляет около 100 миллиардов рублей.

— В последнее время появляются пирамиды в форме «инвестиционных онлайн-игр», — рассказывает глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях. — Они привлекают граждан возможностью легкого заработка.

Как пояснил представитель ЦБ, обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков.

— Если их нет — проект сворачивается. А деньги вы не вернете, их уже вывели, — пояснил Лях. — Подобные проекты опасны, потому что здесь могут пострадать и дети, и их родители.

Продам цифровую кошку

Финансовый аналитик Артем Извольский добавляет:

— Мошенники могут строить пирамиды, используя одновременно онлайн-игры и криптовалюты. Например, человек приобретает виртуальных кошек, разводит и продает их. Средняя цена «питомца» — 250 долларов.

Так, участники покупают и продают внутри игры за криптовалюту некие вещи, которые за ее пределами никакой стоимости не имеют. Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос. А он создается самой игрой.

Ваши средства приумножат

Третий вид пирамид — это интернет-проекты, которые предлагают «заработать» с помощью «уникальных трейдеров» (лицо, осуществляющее торговые операции с ценными бумагами. — «ВМ»). Они якобы способны за очень короткий срок приумножить ваши деньги. Это обман в чистом виде — никаких трейдеров нет: для «партнеров» строится обычная пирамида.

ЦИФРА

300 процентов годовых обещают сейчас в среднем вкладчикам создатели пирамид.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Волкова, финансовый консультант, инвестор:

— Обещания огромной доходности вкладов, легких денег — все это нацелено на людей, которые легко поддаются манипуляциям. К тому же вас, как правило, убеждают принять решение «здесь и сейчас», потому что потом якобы будет поздно. Но это обман.

Распознать жуликов

Есть несколько признаков, которые помогут распознать финансовую пирамиду:

она всегда начинается с громкой рекламной кампании и обязательных историй об уже полученных вкладчиками больших прибылях;

людям обещают доход, во много раз превышающий возможности остальных инвестиционных инструментов: банковских депозитов, покупок акций, облигаций и так далее;

у организации отсутствует лицензия Банка России. Обычно такие компании работают либо как коммерческие предприятия, либо вообще никак не зарегистрированы.

Проверить, есть ли у компании лицензия, можно в реестре на сайте Банка России;