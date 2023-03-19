Алло, Галочка, ты сейчас попадешь: мошенники создали новую схему обмана с помощью санкций

Кадр из фильма «12 стульев» / 1971 год

Представители крупной финансовой организации зафиксировали рост мошенничества, связанного с обманом клиентов российских банков. Злоумышленники, пользуясь санкциями, выманивают деньги под предлогом «безопасного» хранения сбережений. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки аферистов.

В конце февраля был введен очередной пакет западных санкций, который коснулся ряда крупных российских банков. Они, в свою очередь, заявили, что ограничения никак не скажутся на клиентах. Однако мошенники решили воспользоваться ситуацией, рассчитывая на неосведомленность граждан. Так, злоумышленники звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками этих санкционных финансовых организаций, и предлагают перевести деньги на «безопасный счет». Мошенники отмечают, что это необходимо, ведь в противном случае все средства будут «заморожены». При этом тех, кто уже повелся на уловки аферистов, немало — их, по данным финансовых организаций, 9 процентов от общего числа опрошенных.

— Злоумышленники всегда быстро подстраиваются под обстоятельства, находя в них выгоду, — рассказывает коммерческий директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. — Нужно быть всегда начеку и знать правила финансовой безопасности. Помните, звонки из банков могут поступать только с их официальных номеров. В других случаях вам звонят мошенники. По возможности не берите трубку, когда звонят с незнакомых номеров. А всю информацию проверяйте лично.

Таким образом, если вам звонят с номера, не имеющего отношения к банкам, вы имеете дело с мошенниками. И если все же ответили, старайтесь избегать слов «да» и «нет», не называйте цифры, поскольку ваш голос, вероятно, записывают на диктофон. Такую запись мошенники могут использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос. Кроме того, никому не говорите свои персональные данные.

Если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту, а также подайте заявление в полицию. Чем быстрее, тем выше вероятность того, что преступников найдут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка»:

— Помимо схемы с необходимостью перевести деньги на «защищенный счет», чтобы уберечь их от заморозки, мы ожидаем активизации предложений совершения трансграничных переводов «в обход санкций». К таким предложениям, как посредничество в оформлении карты зарубежного банка и помощи в оплате чего-либо на популярных западных ресурсах, прекративших работать с Россией, нужно относиться очень внимательно.

ЦИФРА

30 процентов опрошенных сталкивались с мошенничеством в связи с введением новых санкций против банков.

КСТАТИ

Аферисты стали предлагать подключить поддельную платежную систему. Выявить ее просто: вы никогда не найдете эту систему в реестре операторов платежных систем на сайте Банка России.

Кошелек или «тюрьма»

13 марта крупный российский банк зафиксировал рост числа мошеннических схем, связанных с угрозами обвинений в государственной измене. Злоумышленники пугают граждан возбуждением уголовного дела за денежные переводы якобы в пользу армии Украины.

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками полиции или Федеральной службы безопасности. Злоумышленники сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет со счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, то он может быть обвинен в государственной измене, а за это грозит до 20 лет лишения свободы.

— Затем жулики представляются «службой безопасности банка». Злоумышленники вынуждают клиента переводить свои средства на их счета, объясняя это тем, что они смогут вычислить «сотрудника», якобы укравшего персональные данные клиента, — отметили в пресс-службе финансовой организации.

Вице-президент крупного российского банка Станислав Кузнецов советует:

— Сразу прекращайте все разговоры со «специалистами ФСБ», а еще обязательно подключите уведомления о банковских операциях и не забывайте следить за их историей.