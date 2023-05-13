Как приобрести жилье на аукционе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На рынке недвижимости этой весной резко выросло число объявлений о продаже квартир «на торгах» — с 30–50-процентной скидкой. Об этом сообщили в среду, 10 мая, в Московской ассоциации риелторов. «Вечерняя Москва» разбиралась, стоит ли соглашаться на такие предложения.

Речь идет о недвижимости, которую можно приобрести только на аукционах в рамках реализации государственного имущества.

— Торги по подобным лотам проходят на специально аккредитованных электронных площадках, например, www.torgi.gov.ru, — пояснил директор риелторского агентства Антон Каверин.

Начальная цена квартир на таких площадках обычно существенно ниже рыночной. Так, «однушка», требующая ремонта, рядом со станцией метро «Курская» выставлена всего за 5,6 миллиона рублей. При рыночной цене в 10–12 миллионов. Всего за 2,7 миллиона рублей предлагается комната в 15 квадратных метрах у «Чистых прудов». Реальная цена — минимум 6 миллионов.

— Эти квартиры и комнаты, как правило, государственная собственность. Например, жилье, которое осталось от умершего хозяина, у которого нет наследников. В результате недвижимость переходит государству, — поясняет эксперт. — А низкая цена выставляется, чтобы привлечь к торгам максимум участников.

Чтобы принять участие в торгах, нужно оформить электронную подпись.

— С 2022 года ее оформлением занимаются только Федеральная налоговая служба (ФНС) и одобренные ею удостоверяющие центры. Можно оформить заявку в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой: www.nalog.gov.ru. А после ее прийти за подписью в ФНС, — рассказала юрист Московской коллегии адвокатов Анна Данилова.

Затем нужно внести задаток за понравившуюся квартиру. Как правило, он составляет пять процентов от начальной стоимости лота. Если вы на торгах проиграли, он возвращается. При выигрыше — засчитывается в стоимость квартиры.

— На торги жилплощадь могут выставлять и банки, например, залоговую квартиру, владелец которой не сумел выплатить ипотеку. В таком случае возможны проблемы. Например, с выписыванием из жилплощади его несовершеннолетних детей. Всегда советуйтесь с юристом либо риелтором, — рекомендует Антон Каверин.

ЦИФРА

253 тысячи рублей составляет средняя цена квадратного метра жилья в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости:

— Стартовая цена жилья на аукционе обычно довольно низкая и привлекательная. А вот итоговая — как повезет: все зависит от количества участников и того, сколько они готовы заплатить. Но на торгах действительно можно приобрести квартиру по цене ниже рыночной. Но я бы советовала покупать через профессионалов.

Цены замерли

За последний год, по данным аналитического агентства «Индикаторы рынка недвижимости», цены на жилье в Москве практически не изменились.

Так, лидирует по-прежнему Центральный округ столицы, где средняя цена квадратного метра — 395 тысяч рублей. На втором месте — Юго-Западный округ: 284 тысячи, на третьем — Западный: 281 тысяча.

А вот в районах за МКАД средняя цена «квадрата» — 202 тысячи рублей.

Самый ходовой товар на рынке недвижимости — «однушка» в пешей доступности от метро. Цены на такие квартиры начинаются, как правило, от 8 миллионов рублей. Правда, за такую сумму можно купить лишь малометражку с кухней площадью в 5,5 «квадрата». Цены на двухкомнатные квартиры стартуют от 10 миллионов рублей, на «трешки» — от 12,5 миллиона.

То же самое относится к новостройкам с одним «но»: за эти деньги можно приобрести квартиру без отделки. По мнению риелторов, до конца года цены на жилье будут либо стабильны, либо незначительно снизятся. Предпосылок для роста пока не наблюдается.