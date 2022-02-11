Названы эффективные способы быстро накопить на дорогую покупку

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Деньги, откладываемые на крупную покупку (например, на приобретение автомобиля), стоит хранить на банковском депозите. Ускорить достижение серьезной финансовой цели можно, правильно распоряжаясь заработанными средствами и увеличивая доход. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.

Специалист подчеркнул, что для создания накоплений важно рациональное ведение бюджета. Необходимо выявить необязательные расходы и отказаться от них, уверен эксперт.

Как заметил экономист, существует несколько способов сохранения накоплений. Первый — положить деньги на депозит.

— В большинстве надежных крупных банков реальные ставки по депозитам ниже уровня инфляции. Хотя это все равно лучше, чем хранить деньги под подушкой, потому что хотя бы часть инфляционного обесценивания компенсируется процентом по депозиту, но это не самое эффективное решение, — рассказал Колганов.

Более эффективный способ, по словам собеседника «ВМ», — вложение средств в облигации федерального займа. Доходность облигаций находится примерно на уровне инфляции, их можно свободно купить и продать, отметил эксперт.

Использовать другие способы для сохранения и приумножения денег не стоит, уверен Колганов.

— Прибегать к более рискованным способам я бы не рекомендовал, потому что даже профессионально подготовленные участники финансового рынка все равно вполне могут терять деньги, а не зарабатывать их. Если у человека нет большого количества свободных денег, с которыми он легко способен расстаться, лучше туда не ходить, — рекомендовал экономист.

Деньги, отложенные на крупную покупку, можно хранить в валюте, заметил специалист. В этом случае рекомендуется распределять сбережения между несколькими валютами.

При этом, если основные расходы для человека предстоят в рублях, то и большую часть сбережений целесообразнее делать в рублях, подчеркнул Колганов.

— При покупке валюты можно, как и при любых операциях на фондовом рынке, совершить не самые выгодные покупки, потом потерять на комиссионных при купле-продаже, здесь тоже надо проявлять осторожность. Обычная стандартная рекомендация: примерно треть должна быть в рублях, треть — в долларах и треть в евро. Но если основные расходы предстоят в рублях, то их долю надо увеличивать, — посоветовал экономист.

Валютные сбережения более эффективны, если их предстоит тратить, не конвертируя обратно в рубли, подчеркнул Колганов: например, перед поездкой в Китай стоит формировать накопления в юанях.

Собеседник «ВМ» отметил, что для увеличения накоплений можно откладывать 5–10 процентов с любого дохода.

— Этот способ годится в том случае, если вы способны контролировать свои расходы, у вас четко выдерживается бюджет, вы тратите деньги только на необходимое и таким образом можете высвобождать часть своего дохода для сбережений. Если у вас крайне скудные доходы и их хватает в обрез на самое необходимое, то даже если вы возьмете за правило откладывать пять процентов — этого не хватит. Например, человек получает 20 тысяч в месяц и откладывает пять процентов. Пять процентов от двадцати тысяч — одна тысяча. Сколько времени он будет копить даже на самый бюджетный автомобиль? — подчеркнул эксперт.

В случае нехватки денег для формирования накопления необходимо искать способы увеличения дохода, отметил собеседник «ВМ».

— Здесь, если у человека есть амбициозные цели, нужно найти способ увеличить свои доходы. Либо искать побочный доход на стороне, либо искать какую-то новую профессию, учиться для овладения новой профессией. Тут разные возможности решения есть, но шаблона нет, все зависит от конкретных обстоятельств и конкретного человека. За счет просто экономии и откладывания ничего не получится, — подытожил Колганов.