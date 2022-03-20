Покупаем реальное золото и ищем выгодные депозиты: куда вложить сбережения

Специалист банка Ольга Волкова оформляет продажу золотых слитков. Золото стабильно растет в цене, но его нужно где-то хранить / Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.

Минфин одобрил законопроект, предполагающий отмену налога на добавленную стоимость (НДС) на золото для физических лиц. Сейчас при покупке золотого слитка в банке уплачивается НДС в размере 20 процентов. При этом обратная операция — продажа слитка банку — возврата уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан. Если подобная неувязка снимется, золото станет вполне привлекательным активом.

— Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам, — заявил Антон Силуанов.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев уточняет: — Доллар действительно обесценивается. Инфляция в США за последний год составила около 7,5 процента, что всего на 0,9 процента меньше, чем в России. Но к курсу доллара относительно рубля это отношения не имеет! Риск у доллара другой — его хождение в России вообще могут ограничить: как нам ограничили доступ к SWIFT.

Золото же физическому лицу можно купить в виде слитка. Причем — в банках: как и с валютами, у каждого из них свои курсы покупки и продажи золота.

— Также купить слиток можно на бирже, но процедура вывода металла с рынка сложная и неудобная. Еще есть вариант покупки у частных лиц, но это крайне рискованно, — пояснил Кудрявцев.

По словам эксперта, физическое, которое можно потрогать, золото легко хранить у себя в сейфе, в банковской ячейке и вообще где угодно. И порог входа совсем небольшой: можно купить слиток весом всего в один грамм. В начале марта его средняя цена — около 5,6 тысячи рублей.

— Золото — хороший вариант. Но хранить его дома опасно, а за аренду банковской ячейки нужно платить, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский. — Лично я бы советовал обратить внимание на рублевые депозиты. Сейчас банки предлагают краткосрочные, на три месяца, вклады под 20–23 процента годовых. Это прекрасное антикризисное предложение! Если ваши деньги уже лежат на рублевом депозите, можно обратиться в банк и написать заявление, что вы хотите перевести средства на новый, более выгодный вклад. Но в этом случае вы потеряете проценты по старому вкладу. Поэтому сначала посчитайте: сколько потеряете и сколько приобретете.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что покупать доллары уже поздно:

— Вырастет ли курс американской валюты в краткосрочной перспективе — не ясно: власти делают все возможное, чтобы его снизить, — пояснил эксперт. — С другой стороны, если у вас есть деньги, которые вы в ближайшие годы тратить не собираетесь, то в доллары да, можно вложиться.

Виктор Кудрявцев считает, что по-прежнему актуальны вложения в акции ведущих транснациональных компаний.

— Биржа рано или поздно восстановит работу, и акции продолжат торговаться. В российские «голубые фишки» — вроде «Сбера» и «Газпрома» — сейчас, конечно, никто инвестировать не станет, пока они под санкциями. А вот в транснациональные компании — почему нет? Их акции устойчиво дорожают.

Елена Ефимкина, эксперт Национального центра финансовой грамотности предупреждает:

— Сейчас не стоит брать кредиты, которые стали слишком дороги. Однако если накопления имеются, то лучше не держать их в «кубышке», а положить на рублевый депозит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Смирнов, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики:

— Если есть реальная потребность в крупных покупках: например, вы хотите приобрести холодильник, мебель, смартфон последней модели или автомобиль, то лучше это сделать сейчас. В ближайшие недели цены точно вырастут. Если вы хотите обновить гардероб, купив новую куртку, джинсы, кроссовки, тоже не откладывайте. Практически вся продаваемая в Москве одежда производится за границей и закупается за доллары, а курс вырос.