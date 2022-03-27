Доллар под вопросом: США больше не гарантируют сохранность вложенных в их валюту средств

Трейдеры работают на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи. Акции многих компаний в этой день понизились в цене. На очереди — американская валюта / Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов с недружественными странами за газ в рубли. Похоже, что доллар перестает был главной экономической константой. Эксперты прогнозируют появление отдельных валютных зон — например, рубля, юаня и рупии. Насколько оправданны эти прогнозы? Стоит ли покупать американскую валюту? Как она будет вести себя по отношению к рублю? На эти вопросы отвечают экономисты, финансисты и политологи.

С тем, что у доллара проблемы, согласны даже западные эксперты. Экономист Хенрик Мюллер в колонке для издания Spiegel объяснил, почему доллар утрачивает позиции ведущей мировой валюты. По его мнению, об этом свидетельствуют три фактора: это инфляция, санкции против России и перемены на рынках.

— Во-первых, доллар обесценивается. Годовой рост цен в США достигает восьми процентов, — пояснил Мюллер.

Во-вторых, считает он, негативно отразятся на состоянии доллара и санкции, введенные против России.

Прячь кошелек подальше

«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегали во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», — пишет специалист.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев добавляет:

— Взять, к примеру, Китай. Его валютные активы тоже имеют долларовую составляющую. Есть и золотая, но это, как правило, не физическое золото, а просто расписки американских банков о том, что золото есть. И у Китая есть проблема Тайваня. Этот остров — последняя самоуправляемая территория КНР, которую Пекин, что логично, хочет лишить приставки «само». Но в случае ввода китайских войск на территорию Тайваня США вполне могут поступить с Китаем так же, как с Россией — просто блокируют резервы. И велят блокировать своим сателлитам. Дело в том, что, стремясь сдержать Китай, США уже много лет поддерживают Тайвань оружием и тренируют его армию. Ситуация очень-очень напоминает украинскую. Поэтому вероятность того, что у Китая, как и у России, просто блокируют счета, крайне высока. Особенно с учетом того, что в США в отличие от Европы действует прецедентное право. Что было однажды, будет и дважды! Что делать в этой истории Китаю? Как себя защитить? Нужно постепенно уходить от доллара, чтобы не быть ограбленным. Руководство страны, видя пример России, это прекрасно понимает.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Трусливое государство

Политолог Дмитрий Журавлев рассуждает:

— До последнего времени считалось, что одна из главных опор доллара — военная мощь США. Дескать, в доллар нужно вкладываться, потому что Штаты — самая сильная страна мира и она всегда будет диктовать миру свою повестку, с США ничего не случится. И вдруг выясняется, что это не так. Сначала «самая сильная страна мира» буквально бежит из Афганистана, предав своих сторонников, и власть в этой стране переходит к радикальным исламистам. Затем «самая сильная страна мира» боится воевать за Украину, поддерживая свое марионеточное правительство. Где сила-то? Как только США сталкиваются с по-настоящему мотивированным противником, они убегают. Военное превосходство страны под большим вопросом.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев уточняет:

— Еще полвека назад, со времен вьетнамской войны, стало ясно, что США крайне чувствительны к людским потерям. Они могут быть какими угодно патриотами, но, как только начинают прибывать гробы, патриотизм быстро превращается в пацифизм и демонстрации «нет войне». В 1993 году в Сомали за один день перестреляли 18 рейнджеров, Штаты быстро свернулись и из страны ушли. Тесного контактного боя они избегают — так было в Ираке, Ливии, Югославии. Воевать же с ядерными державами — даже маленькой Северной Кореей — не готовы в принципе. Американцы хотят доминировать, но умирать за это право не хотят и не будут: такой менталитет. Поэтому военную мощь США, да, можно считать весьма условной. И сила доллара на ней вряд ли зиждется.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Появится новая

Хенрик Мюллер также считает, что ситуация на Украине меняет состояние экономики. Кризис приводит к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран, которые организовали собственные финансовые рынки. Именно они и приходят на смену глобальным институтам, за которые выступают США. Эта тенденция также способна повлиять на рынок валют.

— Мир «после доллара» уже создается. Саудиты ведут с Китаем переговоры о торговле нефтью за юани. Евразийский экономический союз и КНР обсуждают создание новой валюты, которая может оказаться не только расчетной единицей, но и резервной валютой, что сможет торговаться на бирже, — рассказывает экономист, преподаватель кафедры политической экономии и истории экономических учений РЭУ им. Г. В. Плеханова Василий Колташов. — Если эта валюта будет иметь предел эмиссии, например, на основе привязки к золотому запасу стран-учредителей, и различные форматы применения (криптоформат, наличный и безналичный), то она сможет быстро завоевать лидирующие позиции в мире.

Эксперт уверен: если евразийские страны начнут торговать продукцией через свои, а не через западные биржи да в собственной валюте, то перелом будет полным.

— Все уже было. В истории капитализма мы не раз наблюдали упадок лидеров. Например, Северной Италии эпохи Ренессанса, а позднее — Нидерландов и Англии, — рассказывает Василий Колташов. — Упадок происходил, когда они теряли промышленное лидерство и финансовый сектор начинал преобладать над индустрией. Это сегодня происходит и с США.

Виктор Кудрявцев уточняет:

— Попробуйте найти товары с надписью: «Сделано в США». Их нет. Практически все производства американцы вынесли в Китай. В результате китайцы успешно копируют передовые технологии, методы управления персоналом и организации производства, они повышают квалификацию и в результате, грубо говоря, сами становятся американцами. В Китае, например, появляется такая крупная корпорация, как «Хуавей», которая успешно конкурирует с «Эпл», в том числе и на американском рынке. Так успешно, что пришлось вводить санкции и запрещать выход на американский рынок вообще. Перенося производства в другие страны, Штаты выкармливают собственных могильщиков. И, что важно, это процесс неизбежный, как бы Трамп в свое время ни пытался вернуть производства обратно. Бизнесмен — это патриот своих денег, и он будет размещать производство там, где ему выгоднее. Даже если это подрывает экономическое могущество его страны. А экономическое могущество Штатов уже подорвано. Госдолг США в нынешнем году достиг 30 триллионов долларов, и он продолжает расти.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Некуда девать

По мнению Василия Колташова, мир стоит на пороге финансового кризиса, вызванного, в частности, опорой на доллар. Но не только.

—Центральные банки стран Запада уже много лет ведут политику сверхнизких кредитных ставок. Огромные долги компаний и дефицит правительственных бюджетов создали все условия для роста цен. Образовался огромный денежный навес, который только начал опускаться на мировой рынок. Ситуация крайне беспокоит США, потому они не раз уже просили Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. Вашингтон надеется компенсировать перепроизводство денежных знаков товарным перепроизводством. Однако остальной мир чувствует подвох. Поэтому саудиты уже ответили отказом, —пояснил эксперт.

Сейчас, как пояснил Кудрявцев, по миру бродит огромная долларовая масса, постепенно теряющая свою покупательную способность.

—Сейчас даже у Германии валютные резервы в долларах. А что от них толку, если цены на газ — хоть в долларах, хоть в евро —выросли в несколько раз. И бензин сильно подорожал. А следом, разумеется, поднимутся цены на все товары, где есть «топливная» составляющая — а она есть буквально везде. Таким образом, константой, вокруг которой все крутится, вдруг становится не доллар, а российские углеводороды —реальный ресурс, дающий тепло, электричество и бензин. А очень скоро таким ресурсом станет пшеница, треть мирового экспорта которой приходится на Россию и Украину. А еще наши минеральные удобрения —это четверть всего европейского рынка. Таким образом, вводя санкции, американцы и европейцы сами сильно поспособствовали обесцениванию доллара, превращению его в фикцию. То есть мировая валюта есть, но купить на нее можно все меньше и меньше, ценность ее становится очень относительной. Западный мир сам изрядно подрубил сук, на котором много лет сидел. Военная победа России и ее экономическая стабилизация способны запустить процесс постепенного ухода от доллара. Он останется лишь одной из валют. А единой, вероятно, в мире уже не будет.

ИСТОРИЯ ДВА МНЕНИЯ

Интерес к их деньгам заметно ослабеет

Ян Арт, кандидат экономических наук:

— Да, за последний год американский доллар обесценился на восемь процентов, но это не так страшно. Такое было, например, при Рейгане, а потом в результате так называемой рейганомики случился серьезный экономический рост. К тому же, надо понимать, обесцениваются — из-за пандемии и ее последствий — практически все валюты. А вот замораживание российских резервов — это уже ни в какие ворота! Такая же мера — арест долларовых счетов — последний раз применялась в 1940 году, когда США и Германия оказались в состоянии вой ны. Но Россия и Штаты войну друг другу не объявляли!

Но если отбросить эмоции, то такая мера, как доллар, действительно, сильно ослабляет. Нет, не сразу, не вдруг. Но, совершенно очевидно, интерес стран к нему как средству накопления резервов или, если хотите, формирования «кубышки» будет снижаться.

Совершенно очевидно, что страны станут реже покупать так называемые трежерис — группу ценных бумаг, выпускаемых Казначейством Соединенных Штатов. По сути, это финансовые обязательства, которые принимают на себя США. Ну и о каких финансовых обязательствах теперь вообще речь, если при обострении политической обстановки Штаты могут легко, в считаные дни, от них отказаться?

В общем, я считаю, страны будут формировать резервы в золоте, евро, юанях и других валютах, а популярность доллара будет снижаться. И виноваты сами США. Невоенным методом ведения внешней политики может быть эмбарго — запрет на закупку каких-то товаров страны-соперника. Но замораживать счета, нарушая все мыслимые международные нормы ты не имеешь права, особенно если претендуешь на роль мирового арбитра и эмитента мировой валюты. В этом случае ты сам рушишь систему, которую и создал. Сейчас в каком-то смысле это и происходит. Сейчас, уверяю, правительства многих стран задумались, как им долю долларов в портфеле накоплений снизить.

Этот крах бесполезен

Василий Солодков, директор Банковского института ВШЭ:

— Сколько себя помню, наши и не только наши, видные экономисты доллар хоронят. А его курс относительно рубля растет и растет. Главная причина в том, что за долларом стоит крупнейшая в мире инновационная экономика. Ведь все остальные новшества идут именно из США, так почему же доллар должен рухнуть? Да, у США большой долг, и это не очень хорошо, но, обратите внимание, больше всего американцы должны Японии, Китаю, странам ОПЕК и другим государствам с сильной экономикой.

Эти страны могут иметь какие угодно отношения с США, но обрушивать их валюту им очень и очень невыгодно. Ведь если доллар становится простой бумажкой, то Япония и Китай, например, теряют триллионы долларов.

Иными словами, очень серьезные экономические и политические игроки кровно заинтересованы, чтобы доллар был крепок, чтобы он рос. Долго ли может сохраняться эта ситуация? Я считаю, что практически бесконечно. Государство США, по оценкам международных рейтинговых агентств Fitch и Moody’s, имеет самый высокий кредитный рейтинг ААА. Соответственно, платит маленькие проценты по своему государственному долгу. Также стоит отметить, что госдолг США на 70 процентов является внешним долгом и номинирован в долларах США — первой в мире валюте по объему валютных резервов и денежных операций. Благодаря этим и другим факторам вероятность дефолта США практически равна нулю. А это значит, что доллару ничего не угрожает. Эта ситуация, я думаю, может сохраняться бесконечно, поскольку все в этом заинтересованы.

Что же касается американцев, то они делают все, чтобы своими же долларами не захлебнуться. Они печатают свою валюту триллионами и экспортируют. Но к себе обратно не пускают. Вложить серьезные деньги в американскую экономику, если вы не гражданин США, очень проблематично. Существуют довольно жесткие ограничения. Именно поэтому доллар в Штатах стоит дороже, чем во всем мире.