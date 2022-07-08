Незаметные расходы: какие платные и ненужные услуги предлагают банки при оформлении кредитов

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При получении кредита в банке клиенту, как правило, навязывают целый ряд дополнительных услуг, которые сопряжены с лишними расходами, но обещают улучшить качество обслуживания. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие опции абсолютно бессмысленны и не стоят даже внимания потенциального пользователями услугами финансовой организации.

Страховка

По словам финансового эксперта Владимира Васильева, чаще всего клиенту предлагают подписать договор о страховке. И делают эту процедуру в банке без ведома человека, подсовывая бумагу с этим пунктом в общем пакете документов.

Эксперт акцентирует, что покупка страховки, конечно, в некоторых случаях помогает получить более низкую ставку по кредиту.

— На самом же деле при потребительских кредитах покупка ее совсем необязательна, — заметил эксперт. — Согласно федеральным законам, финансовое учреждение вправе попросить застраховать заемщика заложенное имущество или иной его страховой интерес. Когда же речь идет о потребительском кредите, то не предполагает обязательной покупки страховки. При этом банк должен предложить альтернативу без страховки с такой же суммой и сроком кредита. Вот, правда, ставка при этом будет выше.

Эксперт отметил, что банки чаще всего предлагают недешевые программы страхования. И по действующему закону человек сам может выбирать компанию из списка аккредитованных банком, которую можно найти на сайте финучреждения, и подобрать более удобное предложение.

Если вы уже купили страховку при оформлении кредита, то имеете право в течение 14 дней отказаться от нее.

SMS

Очень часто по умолчанию банки подключают клиенту бесплатное СМС-информирование о всех финансовых операциях по карте и иным процессам. Это позволяет защитить пользователя от незаконного списания денежных средств. Но стоит учесть, что такие сообщения редко бывают бесплатными, особенно на постоянной основе. Так, спустя около трех месяцев после подключения этой опции банк начнет брать деньги. Как правило, это сумма от 30 до 80 рублей, уточнил спикер.

— Можно всегда связаться со специалистом и попросить его отключить данную опцию, — подчеркнул спикер.

А вот следить бесплатно за всеми операциями и счетами можно через интернет-банк, уточнил Васильев.

Карточка

При различных финансовых операциях и вкладах в банках часто предлагают оформить кредитную или дебетовую карту. Как правило, обслуживание «пластика» бесплатное, но к карточкам всегда подключают дополнительные услуги, за которые как раз платить надо. И если не пользоваться картой долгое время, то позже можно обнаружить, что накопился долг.

— Лучше перепроверять, какие опции вам подключают, и убедиться, что они бесплатные, — отметил эксперт.

Автоплатеж

Эта опция во многом облегчает жизнь, так как не нужно тратить лишнее время на перевод средств, например, за использование мобильной связи. Но за такой комфорт банк всегда берет один процент от суммы автоплатежа, предупредил специалист. В глобальном смысле расходы здесь небольшие, поэтому, если опция вам подходит, отказываться от нее не нужно, заключил Васильев.