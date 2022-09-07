Выгодная защита: как распорядиться сбережениями

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Когда появляются свободные деньги, каждый задумывается над тем, на что их потратить или куда вложить, чтобы они были не только надежно защищены, но и приносили ощутимую пользу. Как открыть в банке вклад и на что обратить внимание, рассказывает эксперт.

Люди всегда стремились не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их, используя для этого различные финансовые инструменты, поясняет доктор экономических наук, профессор Бэла Батаева. Многие считают, что самым надежным вариантом для этого является банковский вклад. Тем более в условиях, когда фондовый рынок очень нестабилен. Действительно, вклады — удобная и доступная банковская услуга, позволяющая хранить деньги на специальных счетах, получая заметный прирост размещенных средств.

— Собираясь отнести свои сбережения в банк, нужно понять для себя, что и когда мы собираемся делать с деньгами, — рассказывает Бэла Саидовна. — Хотим купить дачу, квартиру, машину или бытовую технику? Какая сумма и когда нам потребуется? Определившись с этим, легко можно выбрать вклад, который обеспечит прирост размещенных средств.

По словам эксперта, сегодня банки предлагают большой выбор вкладов. Некоторые из них подойдут тем, кто будет хранить деньги длительное время, другие — тем, кто собирается снять их через короткий промежуток времени. Есть срочные и бессрочные вклады. Разница между ними в том, что в первом случае деньги размещаются в банке на фиксированный период.

Проценты по такому вкладу выше, чем по бессрочному. С бессрочного вклада деньги можно получить по требованию, но и доход по ним будет низким. Отдельные вклады можно пополнять, с других — частично снять деньги. Есть вклады с капитализацией и без капитализации. Каждый из них имеет свои преимущества. И вкладчик должен выбрать из них наиболее удобный и выгодный для себя.

На выбор вклада, как и на выбор банка, следует обратить особое внимание. Собираясь открыть счет в банке, обязательно стоит рассмотреть предложения разных кредитно-финансовых учреждений. Причем следует обратить внимание не только на крупные банки, но и на мелкие, они могут быть не менее надежны, чем первые. При размещении денег нужно учесть, входит ли банк в систему страхования вкладов. Размер вклада не должен превышать страховую сумму. Лучше делать вклады в нескольких банках в пределах сумм возмещения, поясняет эксперт.