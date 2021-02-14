Бытовая техника, может подорожать на 20–50 процентов из-за дефицита комплектующих

Магазин электротоваров в Москве. Сотрудник Шота Кирия демонстрирует чайники, в которых используются микросхемы. Из-за их дефицита производимая в России бытовая техника может вырасти в цене / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Электроника и бытовая техника, которую производят в России, может подорожать еще на 20–50 процентов из-за дефицита комплектующих, который сейчас сложился на рынке.

Российской электронике остро не хватает чипов. Проблема ведет к росту издержек производителей, которые могут сказаться на рыночной стоимости продукции. Так считают представители отрасли.

— Во время первой волны пандемии крупнейшие мировые производители бытовой электроники столкнулись с дефицитом комплектующих, — рассказывает генеральный директор компании по разработке и производству микроэлектроники Олег Ким. — Чтобы избежать этого дефицита в будущем, они стали увеличивать заказы на различные детали — в первую очередь чипы, чтобы сделать запас.

В итоге, как пояснил эксперт, ведущие мировые производители микросхем стали работать исключительно на крупных игроков рынка. А у остальных возникли проблемы с поставками.

— Не нужно забывать, что США и Китай уже давно ведут торговую войну, — добавляет кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Так, например, одного из ведущих мировых производителей чипов — Tai wan Semiconductor Ma nufac tu ring Co — Штаты вынудили не продавать свои комплектующие ведущим китайским компаниям электроники. В результате те обратились к другим поставщикам и тоже стали покупать чипы «про запас».

И вот результат: в конце прошлого года Taiwan Se mi conduc tor Manufacturing Co и United Microelectronics Corp — крупнейшие производители чипов — заявили о полной загрузке на первый и второй кварталы 2021 года. Работа отдельных линий распланирована на весь ближайший год. В итоге, как пояснил Олег Ким, российским производителям электроники стало просто не хватать чипов.

— Нет, компании не отказывают в поставках, но их сроки сдвигаются, — пояснил эксперт.

По мнению участников рынка, дефицит чипов может привести к сбоям в производстве и, как следствие, уменьшению объемов производства бытовой техники. Итог — под угрозой программа импортозамещения и рост цен на бытовую технику. Ведь москвичам придется покупать то, что производится за рубежом, а такая техника дороже из-за более сложной логистики.

— Микросхемы сейчас нужны практически везде. Они есть в телефонах, телевизорах, приемниках, компьютерах, плеерах, часах, холодильниках, микроволновках и т.д. Бытовая техника все больше и больше напоминает компьютер, — пояснил Виктор Кудрявцев. — По этому, конечно, дефицит микросхем и задержка их поставок автоматически отражаются на ценах конечного продукта.

Вместе с тем, как считает эксперт, ждать лавинообразного роста не стоит.

— Большая часть бытовой техники — не предмет первой необходимости. Да, без холодильника не обойтись. А вот, например, компьютер для работы из дома любой сотрудник вправе взять на работе. С начала этого года вступил в силу так называемый закон о дистанционке, который предусматривает такое право сотрудника, — пояснил эксперт. — Без микроволновки обойтись можно, телевизор можно посмотреть и старый, благо они спокойно служат по десять и более лет. Я сомневаюсь, что москвичи выстроятся в очереди за бытовой техникой. Скорее — при острой необходимости — они станут покупать подержанную, как покупают подержанные автомобили. Тем более что сейчас — спасибо интернету — это делается несколькими кликами. Поэтому цены на новую бытовую технику как вырастут, так и упадут — в результате распродаж.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Гуськов, директор по связям с общественность. ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники:

— Проблема недостатка запчастей для электроники действительно существует. Прежде всего она касается центральных процессоров для компьютерной техники. Причем — недорогой, а значит, на рынке наиболее востребованной. Эта проблема связана с двумя факторами. Первый — из-за пандемии в Китае остановились заводы, которые процессоры производят. Второй фактор — резко вырос спрос на компьютеры, потому что многие перешли на дистанционку и начали работать из дома. Этот дефицит на самом деле существует уже около года, но он постепенно восполняется. Говорить о том, что резко вырастут цены на бытовую технику, я бы, наверное, не стал.

КОРОТКО

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