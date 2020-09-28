Виниры, люминиры или компониры: стоматолог объяснил, как выбрать накладки для зубов

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Благодаря эволюции технологий изготовления и установки зубных накладок красивую улыбку теперь может позволить себе каждый. Как выбрать компониры, виниры и люминиры, «Вечерней Москве» рассказал владелец стоматологического центра Dr. SHIPKOV dentalclinic Владимир Шипков.

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

Виниры

Это зубные накладки толщиной от 0,2 до 0,5 миллиметра. Повсеместно распространены и востребованы, что объясняется оптимальным сочетанием красоты, прочности, долговечности и доступности. Изготавливаются методом прессования, фрезерования или послойного нанесения фарфоровой массы с последующим спеканием при высоких температурах. В большинстве случаев установка винира требует предварительного обтачивания зуба, в процессе которого безвозвратно снимается его защитный слой (эмаль).

Инсталляция показана в следующих случаях:

— потемнения;

— пятна и другие визуальные дефекты;

— неидеальная форма зуба;

— увеличенное межзубное пространство;

— механические повреждения (трещины, сколы);

— стираемость эмали (не более 2-й степени);

— клиновидные дефекты на фоне рецессии десен.

Первоклассные виниры служат десятилетиями. Они сохраняют технические характеристики, эксплуатационные свойства и эстетические качества на протяжении всего срока службы.

Люминиры

Это практически те же виниры, но толщиной до 0,2 миллиметра. Сверхтонкие пластинки устанавливаются без препарирования эмали, что можно рассматривать как главное конкурентное преимущество.

Технология их изготовления была создана и запатентована в Америке. Только изделия фирмы Cerinate могут называться люминирами, все остальное — кустарные реплики, которые представляют собой просто ультратонкие виниры. Инсталляция показана в таких случаях:

— наличие незначительных дефектов;

— аномальный цвет или форма зуба;

— стираемость тканей (не более 1-й степени).

Оригинальные люминиры при условии надлежащего ухода служат 20 и более лет. Они эстетичны, прочны и невероятно реалистичны. Непосвященные обыватели ни за что не отличат их от идеальных настоящих зубов. Многие знаменитости обрели роскошные улыбки благодаря люминирам.

Компониры

В отличие от двух предыдущих разновидностей такие накладки создаются прямо на зубах пациента. Их толщина находится в пределах 0,4–0,6 миллиметра. Технология инсталляции компониров предусматривает необходимость послойного нанесения композитных светоотверждаемых материалов на восстанавливаемую поверхность. Композитные накладки уступают винирам в контексте красоты, прочности и долговечности, но и стоят в разы дешевле.

Их инсталляция оправдана при таких проблемах:

— клиновидные дефекты на фоне рецессии десен;

— аномальная форма зуба;

— незначительные ортодонтические отклонения;

— механические повреждения (раковины, сколы).

При условии соблюдения рекомендаций врача срок службы таких реставраций составляет порядка трех–четырех лет. После этого срока по границам реставрации может возникнуть пигментный ореол, что обусловлено усадкой, которую дают композиты.

Что лучше?

На этот вопрос должен ответить стоматолог. Но выбор накладки обусловлен не только рекомендациями дантиста — на него оказывают непосредственное влияние потребности и возможности пациента.

Незначительные дефекты проще всего убрать при помощи люминиров, более серьезную коррекцию целесообразно проводить при помощи виниров. Тем же, кто ограничен в бюджете, следует рассмотреть возможность инсталляции компониров, но в таком случае следует понимать, что это временное решение.

Перед тем как окончательно сделать выбор, следует проконсультироваться с компетентным стоматологом. Только врач после тщательного осмотра и диагностики сможет подобрать оптимальное решение для каждого отдельного пациента с учетом его индивидуальных особенностей и клинической картины.