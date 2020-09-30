Как победить время, стать стройнее и моложе

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «НПО «Виватон»

Летнее тепло подходит к концу, позади остались поездки на шашлыки, пикники на природе! Положительные эмоции и воспоминания еще очень сильны, но лишние приобретенные килограммы могут доставлять беспокойство! А значит, пришло время избавляться от лишних килограммов, выбирая только проверенные методики и лучших специалистов! Таких как академик семи академий мира Александр Савелов-Дерябин, создатель экстракта, научно-производственного объединения и медицинского центра «Виватон». Широко известны и авторские методики омоложения и комплексного подхода к образу жизни Александра Михайловича Савелова-Дерябина: пропитки тела, скульптурный массаж лица, процедуры по улучшению структуры и качества волос. Методиками Александра Михайловича уже много лет пользуются как самые известные в нашей стране персоны, так и простые люди, желающие похудеть, вернуть красоту и затормозить процессы старения, а самое главное — навсегда забыть об этом.

Как рассказывает Александр Михайлович, по своему составу «Виватон» приближен к плазме крови человека и содержит полный комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, аминокислот, а также компоненты природного происхождения. Свободно проникая через кожу, экстракт «Виватон» очищает клетку от токсинов, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, тем самым создавая благоприятную среду для качественной работы как самой клетки, так и организма в целом. А пропитка тела экстрактом «Виватон» не только способствует сжиганию жиров и уменьшению объема тела, но и значительно повышает иммунитет, снимает стресс и перенапряжение.

Кстати, многочисленные лабораторные исследования экстракта «Виватон» показали, что он нетоксичен, не вызывает аллергию, обладает антивирусными, антимикробными и иммунокорректирующими свойствами. Обязательно перед процедурой проконсультируйтесь со специалистом центра! Будьте здоровы!

В медицинском центре «Виватон» вы можете пройти комплексное обследование организма, специалисты центра проводят его на самом современном оборудовании.

Записаться на прием можно по телефону +7 (495) 691-55-55.

Наш адрес: Пречистенский пер., д. 12. Время работы центра: понедельник — воскресенье с 09:00 до 21:00.

Еще больше информации об укреплении здоровья можно узнать на нашем сайте https://vivaton.ru.

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