Профессор рассказал, как заподозрить приближение инфаркта до того, как об этом скажет врач

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности как в нашей стране, так и в большинстве стран мира. Вместе с тем риск наиболее тяжелых случаев поражения сердца и сосудов можно значительно уменьшить. О том, как этого добиться, «Вечерней Москве» рассказал заведующий отделением неотложной кардиологии городской клинической больницы № 13, доктор медицинских наук, профессор Альфред Богданов.

— Что является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний?

— В основе большинства сосудистых катастроф лежит процесс атеросклероза — отложения в сосудистой стенке артерий холестерина, вызывающего сужение просвета артерии, локальную воспалительную реакцию и осложняющегося острым тромбозом — то есть закупоркой артерии тромбом. К сожалению, сам по себе атеросклероз — это естественный этап в развитии сосудистой системы организма, которого нельзя избежать, но можно очень сильно замедлить.

В принципе, это в какой-то степени естественная причина смерти человека, ведь человек не бессмертен и должен в итоге от чего-то умирать. Однако эта причина выглядит естественной только в старческом возрасте и не должна касаться более молодых людей. Сегодня же мы видим тяжелые сосудистые катастрофы — инфаркты и инсульты — у социально активных, работающих людей средних лет и даже молодежи.

— Как можно снизить этот риск?

— Профилактика атеросклероза основана на так называемой концепции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К концу ХХ века стало окончательно ясно, что скорость развития атеросклероза зависит от таких факторов, как курение, повышенный уровень холестерина и артериального давления, нарушение режима питания, ожирение, сахарный диабет, низкая физическая активность, наследственная предрасположенность. К тому же мужской пол более подвержен этому заболеванию. При этом часть факторов риска атеросклероза можно свести к нулю (например, прекратить курить, нормализовать массу тела, питаться более здоровой пищей и регулярно двигаться), а часть — нет. Например, нельзя изменить пол (операция в данном случае не в счет) и наследственную предрасположенность. Многолетние наблюдения врачей говорят о том, что здоровый образ жизни позволяет замедлить развитие атеросклероза и его осложнений в несколько раз.

Важнейшее значение имеет и своевременное начало приема назначенных врачом профилактических лекарств. Ведь если вовремя начать лечить артериальную гипертонию или повышенный уровень холестерина и сахара в крови, то можно еще значительно замедлить развитие атеросклероза и добавить человеку годы жизни.

— Есть ли какие-то признаки, по которым можно заподозрить приближение инфаркта до того, как об этом скажет врач?

— Самостоятельно заподозрить приближение инфаркта миокарда можно не всегда. Он может развиться внезапно без предварительных симптомов. Обычно это возникает в тех случаях, когда сама холестериновая бляшка небольшая, не перекрывает большую часть просвета коронарной артерии и поэтому не дает никаких симптомов. Повреждение такой бляшки приводит к образованию тромба, мгновенной закупорке артерии и инфаркту миокарда. Очевидно, что разгадать предвестники такого инфаркта невозможно. Единственное, что мы можем в этой ситуации сделать, — это вести здоровый образ жизни и надеяться, что «немые» бляшки у нас не образуются. Позитивным фактом является то, что такие инфаркты развиваются существенно реже.

Фото: Из личного архива Альфреда Богданова

Для большей части кардиологических пациентов характерна классическая «грудная жаба» — стенокардия. Это давящая или жгучая загрудинная боль, возникающая при физической или психоэмоциональной нагрузке, часто отдающая в левую руку и плечо. Стенокардия возникает в том случае, если холестериновая бляшка выросла до значимых размеров, закрывает большую часть просвета артерии и поэтому при повышенных нагрузках на сердце (например, при ходьбе или беге) возникает недостаточное кровоснабжение миокарда, характеризующееся загрудинной болью. Такие симптомы говорят врачу о необходимости обследовать пациента и начать лечение.

Тревожной ситуацией является появление типичных для стенокардии болей в грудной клетке на фоне относительного здоровья. Ведь впервые возникшая грудная жаба говорит о появлении новой большой бляшки, которая может надорваться, вызвать тромбоз сосуда и инфаркт. Также имеет большое значение учащение болей, увеличение их продолжительности или значимое снижение переносимости физической нагрузки у больного, уже имеющего стенокардию. Ведь это говорит о прогрессировании атеросклероза и увеличении вероятности инфаркта. Эти ситуации требуют обязательного обращения к врачу. Врач в такой ситуации чаще всего предложит пройти нагрузочный тест для того, чтобы оценить, является беспокоящая боль признаком ишемии миокарда или связана с другими заболеваниями. В случае подтверждения стенокардии во время нагрузки пациенту назначается медикаментозное лечение, делается коронарография, стентирование или шунтирование коронарных артерий. Это позволяет избежать развития инфаркта миокарда.

— Какие возможности сегодня существуют для лечения пациентов с инфарктом миокарда?

— Даже если подобная ситуация все-таки произошла, не стоит думать, что это абсолютный приговор. Существующая сейчас сеть сосудистых центров, один из которых расположен в нашей городской клинической больнице № 13, позволяет оказать человеку высокотехнологичную помощь — удалить холестериновую бляшку и восстановить кровообращение. Сегодня это рутинная клиническая практика, спасающая подавляющее большинство жизней наших пациентов. Главное здесь — фактор времени, в течение которого необходимо доставить больного в сосудистое отделение. Есть такое понятие, как «золотой час» — это время от момента, собственно, инфаркта или инсульта до момента начала оказания квалифицированной медицинской помощи. Если все сделано вовремя, то шансы на благополучный исход достаточно велики.

— Какие советы вы могли бы дать нашим читателям по поводу снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний?

— Для того чтобы максимально снизить риск сосудистой катастрофы, необходимо соблюдать довольно простые рекомендации — не курить, следить за питанием, регулярно выполнять аэробные физические нагрузки. Если в вашей семье у ближайших родственников случались инфаркты миокарда в возрасте до 60 лет, то это повод сходить к кардиологу и обследоваться даже на фоне хорошего самочувствия и здорового образа жизни. Если же у вас уже есть стенокардия, важно не забывать регулярно принимать назначенные лекарства, своевременно проходить обследования и следить за проявлениями стенокардии, а при любом ухудшении самочувствия немедленно обращаться к врачу.