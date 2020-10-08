Елена Шинкарук: Электронная медицинская карта всегда под рукой

Фото: Из личного архива Елены Шинкарук

Электронные медицинские карты в Москве есть у более чем 11 миллионов пациентов. Председатель Комитета государственных услуг Елена Шинкарук рассказала «ВМ», какая информация есть в таких картах и почему ей удобно пользоваться.

— Елена Вячеславовна, что дают электронные медкарты врачам их владельцам?

— Электронная карта — это современное восприятие информации о пациентах, которая хранится в медицинских учреждениях, в первую очередь в городских поликлиниках. Мы все привыкли, что медкарта — это толстая бумажная книга, в которой есть все записи, связанные с заболеваниями, диагнозами, назначениями. Но мы живем в XXI веке, и, конечно, цифровизация стала частью нашей жизни. Электронная медкарта — это прежде всего удобный, понятный и технологичный способ получать информацию о своем здоровье и здоровье своих детей. И теперь эта информация всегда под рукой. Если вы открыли доступ к электронной медкарте на портале mos.ru, то можете сами ознакомиться с информацией в ней и сходить, например, на альтернативную консультацию к врачу, показать протоколы осмотров врачей или результаты своих исследований. Пожалуй, это очень актуально в поездках, когда в другом городе или стране требуется медицинская помощь. Другому врачу гораздо удобнее ознакомиться с записями своих коллег в электронной медкарте, чем узнавать историю болезни со слов пациента.

— Получается, теперь медицинская карта доступна в любое время не только врачам учреждения, в котором она хранится?

— Совершенно верно. И пациенту больше не нужно идти в регистратуру и брать карточку перед приемом у врача. Пациенту нужно только вовремя прийти на прием и выслушать рекомендации специалиста. Любой врач городской поликлиники может на своем компьютере зайти в карту в любое время. И пациент после посещения врача может заглянуть в свою карту, просмотреть протокол осмотра, прочесть диагноз, рекомендации и рецепты.

— Какой функционал есть у карты?

— Сервису еще нет и года. Но если сначала в карте была только базовая медицинская информация (протоколы осмотра врача в поликлинике, выписные эпикризы из городских больниц, результаты анализов и исследований за последние 1–2 года), то сейчас там есть информация о вакцинации, расширен перечень и период, за который доступны результаты исследований, и т. д. Кроме того, человек сам может заполнить информацию о личном и семейном анамнезе, включая сведения об отдельных заболеваниях, которые были у родственников. Также появилась функция «Дневника здоровья», куда можно вносить информацию не медицинскую, но косвенно влияющую на состояние нашего здоровья. Можно загружать в карту анализы и другие медицинские документы, которые выданы в других клиниках, смотреть календарь вакцинации для детей и взрослых, узнавать результаты тестирования на коронавирус. Все это в совокупности дает возможность врачам полноценно оценивать состояние здоровья человека.

— Расскажите подробнее про «Дневник здоровья», кто его заполняет?

— В дневник информацию вносит не врач, а сам человек. Это могут быть пульс, показатели температуры тела, артериального давления, уровня кислорода и сахара в крови, которые при некоторых заболеваниях измеряются регулярно. Например, людям с диабетом важно соблюдать определенный уровень активности для сжигания сахара и нужно постоянно измерять уровень сахара в крови. В дневнике удобно записывать полученные данные и отслеживать динамику как пациенту, так и врачу. Причем в дневник можно загрузить данные с гаджетов, которыми пользуются многие жители нашего мегаполиса, — с шагомера, пульсометра. Это можно сделать через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», в котором есть мобильная версия медкарты, синхронизировав его с приложением Apple Health или Google Fit. Либо можно перенести показатели измерений в «Дневник здоровья» вручную.

— Какие еще возможности появятся в ближайшее время?

— Мы постоянно дополняем медкарту новыми опциями, и, кроме перечисленных, уже сейчас в ней можно посмотреть данные собственной прививочной карты и карты своих детей, результаты инструментальных исследований (УЗИ, кардиограммы и так далее), выписные эпикризы из стационаров. Есть еще довольно много медицинской информации, которую нам предстоит добавить в нее.

— Сколько человек уже открыли доступ к медкартам?

— На начало сентября более 1,5 миллиона жителей столицы получили доступ к своим медкартам или картам своих детей, еженедельно к картам открывают доступ порядка 30 тысяч москвичей. То есть на сегодняшний день, полагаю, к цифре 1,5 миллиона нужно прибавить как минимум еще 150 тысяч человек. Уверена, что популярность сервиса будет расти.

— Люди старшего поколения пользуются электронной картой, для них она удобна?

— Москвичи старшего возраста уже давно активно пользуются различными электронными сервисами для горожан. И появление еще одного для них стало возможностью использовать новую полезную функцию. Конечно, электронная медкарта в большей степени ориентирована на молодое поколение. Порядка 15 процентов всех открытых доступов приходятся на детские карты. Но в целом картой пользуются жители совершенно разных возрастных категорий. И именно для старшего поколения иметь доступ к карте очень удобно, чтобы, например, в случае утери рецепта, результатов исследований, выписанных на бумаге, можно было легко взять эту информацию из электронной карты.

— Сложно ли было разработать такой сервис?

— Это огромный труд наших коллег из департамента здравоохранения и департамента информационных технологий. Им необходимо было структурировать в понятном для людей виде большой объем медицинской информации. Важно было не только собрать данные в одном месте, но и сделать сервис удобным в использовании и для врачей, и для пациентов.

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