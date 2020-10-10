«Принцип черного дня»: нарколог рассказал, кто может спиться на удаленке

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что понимает усталость людей от ограничений из-за коронавируса. По его словам, надо продержаться несколько месяцев, поскольку «на выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы». Москвичи, в частности, временно переведены на удаленную работу. В таком режиме особенно важно следить за своим здоровьем, считает врач-психиатр, психотерапевт и нарколог Алексей Луньков.

— Во время первой волны коронавируса, когда люди находились в самоизоляции, значительно увеличилось число злоупотребляющих алкоголем. Это наблюдается и сейчас. На некоторых гражданах пагубно сказывается отсутствие строгого контроля со стороны руководства, — признался врач.

Особенно много обращений с просьбой помочь излечить от алкоголизма было в апреле, сообщил Луньков. По его словам, больных чаще приводили их близкие, но некоторые зависимые находили силы обратиться самостоятельно.

На вспышку алкоголизма, помимо отсутствия контроля со стороны коллег и начальников, возможно, повлиял стресс, связанный со страхом перед коронавирусом, предположил нарколог:

— Некоторые отнеслись к пандемии как к концу света. «Мы все умрем!» — заявили они и стали пить. Человек находился в замкнутом пространстве, нередко в одиночестве, поддавался депрессивному настроению. Сработал также принцип черного дня.

Некоторые люди откладывали деньги, создавали финансовую подушку, иногда запасались консервами и спиртным, говорит психотерапевт. С приходом пандемии, по словам доктора, многие решили, что это и есть черный день, которого они ждали. Люди распаковали «заначки» и запасы, что вылилось в застолье и пьянство, констатирует собеседник «ВМ».

— Неблагоприятная обстановка в мире, экономический кризис и временные трудности, связанные с карантином, послужили тем, кто имеет склонность к алкоголизму, оправданием перед семьями и социумом. Это — болезнь, — подчеркнул нарколог.

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В некоторых случаях запои приводили к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, ряд пациентов пережили инсульт или инфаркт, сказал врач. Он также обратил внимание на «закольцовку» ситуации:

— Человек «накручивает» себя, использует алкоголь как депрессант в надежде, что «полегчает». Ему не помогает, при этом давление растет, происходит ишемическое обострение, немеют конечности, болит сердце. Больной подозревает, что со здоровьем все плохо, и пьет еще больше.

Собеседник «ВМ» напомнил о необходимости профилактики алкоголизма. Он посоветовал воспринимать время, которое надо провести дома, как возможность реализовать то, что откладывалось. Кроме того, по мнению психотерапевта, можно заняться самообразованием, физическими упражнениями, привести себя в порядок, вместо того чтобы лежать на диване:

— Проявляется «слабое звено». Если человек ленив, слабохарактерный, не имеет увлечений, он не может заполнить пустоту и проваливается в алкоголь. Контроль теряется, выбраться трудно.

Нарколог посоветовал не «накручивать себя», больше трудиться и общаться с родственниками. Тех, кого «затянуло в бутылку», врач призвал не медлить и обращаться за помощью к специалистам.

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