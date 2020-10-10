Врач предостерег от последствий неправильного ношения респираторов

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Респираторы при неправильном их использовании могут вызвать гипоксию (недостаток кислорода). Об этом «Вечерней Москве» заявил врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

— Масочная гипоксия больше характерна для респираторов, так как там ткань более плотная, а некоторые респираторы не имеют клапанов выдоха и вдоха. Они сейчас популярны из-за доступности, их многие носят, они защищают лучше, чем обычная маска, но их нельзя носить непрерывно и нельзя не менять несколько суток подряд, — сказал Казанцев.

По его словам, гипоксия может начаться после целого дня в маске-респираторе из плотной ткани. В обычной медицинской маске дышать вполне можно, говорит врач.

— Если же вы на свежем воздухе, у вас нет контакта с людьми и соблюдается дистанция больше двух метров — необходимости носить маску нет. Это нужно делать, только если вы находитесь в закрытом помещении, в общественном транспорте, в метро. Некоторые, боясь получить масочную гипоксию, обращаются к дедовским способам, пытаясь заменить медицинскую маску из специализированного материала, изготавливают самостоятельно ватно-марлевые повязки, — добавил он.

При этом, по мнению Казанцева, дышать в правильной ватно-марлевой повязке сложнее, чем в обычной маске. Повязка домашнего изготовления должна состоять из целых пяти слоев ткани, чтобы защищать человека от вируса. А качественная медицинская маска должна быть трехслойной. Кроме того, ватно-марлевые повязки нужно регулярно обрабатывать паром, иначе их ношение просто не будет иметь смысла.

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