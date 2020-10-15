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Специалисты МосГИК объяснили, почему лучше покупать грецкие орехи в скорлупе
Фото: pixabay.com/ru

Специалисты МосГИК объяснили, почему лучше покупать грецкие орехи в скорлупе

Марьяна Шевцова

Здоровье

Лучше покупать орехи в скорлупе, так они будут храниться дольше. Скорлупа является защитой ядра от загрязнений и доступа воздуха. Об этом рассказала специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова.

— Скорлупа должна быть неповрежденная, без пятен, лучше всего выбирать тонкую скорлупу с гладкой поверхностью. Она должна легко раскалываться, а ядра — легко отделяться от скорлупы, — рассказала Семенова.

Перед употреблением грецкие орехи нужно промыть под струей проточной воды, а ядра можно еще и дополнительно обдать кипятком.

— Никакой горечи в грецких орехах быть не должно. А вот по цвету они могут различаться, это зависит от категории. Выделяют три сорта: высший, первый и второй. Ядра высшего сорта должны быть светлого тона, без темно-соломенной и/или лимонно-желтой окраски, темно-коричневая окраска не допускается. Ядра первого сорта — светло-коричневой и/или лимонно-желтой окраски. Ядра второго сорта — темно-коричневой окраски, — добавила специалист.

Хранить орехи нужно в сухом месте при температуре от минус 15 до 20 градусов. Срок годности устанавливает изготовитель. При соблюдении условий хранения орехи могут храниться до года. Ядра грецкого ореха содержат много жидкого масла, богатого ненасыщенными кислотами, а также белками, в которых много незаменимых аминокислот. Из минеральных веществ в грецких орехах особенно много калия, фосфора, серы, а из микроэлементов — йода, цинка, железа и кобальта.

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