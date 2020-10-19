Лоза и Онищенко ответили актеру Епифанцеву, посчитавшему, что COVID-19 нет

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Певец, композитор Юрий Лоза и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» неоднозначно отнеслись к высказываниям актера Владимира Епифанцева. Он сказал, что не верит в такое явление, как коронавирус. Люди с его точки зрения своими страхами сами создают то, чего не существует.

Нужно отходить от фронды

По словам Геннадия Онищенко, печально, что кто-то до сих пор отрицает существование COVID.

— Вирус есть, он опасен для людей старшего поколения. Кто еще не болел, все равно должен соблюдать все предписания для противодействия инфекции во имя своего здоровья и здоровья окружающих людей, — заявил специалист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Онищенко пожелал Владимиру Епифанцеву отойти от фронды и беречь себя.

— Дай бог ему разума и ответственного отношения к себе. Вот что я ему пожелаю, — добавил политик.

Пейте чай с малинкой, организм справится

Юрий Лоза отнесся к высказываниям Епифанцева спокойно. С его точки зрения, актер не прав только в том случае, если считает, что вируса совсем нет.

— Да, COVID-19 существует. Только не надо с ним носиться как с чертом в ступе. Не должно быть перегибов. Ведь ковидов была куча всяких разных. Вы же понимаете, что будет и 20-й, и 21-й. А организм наш великолепно приспособлен к борьбе с такими вирусами. У него есть защитные механизмы. Наш организм просто поднимает температуру, зная, что все эти вирусы температурно-зависимые. Он не думает, что это за вирус, а берет и убивает его, — уверен певец.

При этом Лоза отмечает, что и алгоритмы борьбы с простудными заболеваниями в народе уже давно придуманы.

— Надо лечь, не работать, пить много воды и поменьше есть, чтобы не мешать организму. Пить чай с лимончиком, с малинкой и дать организму температурой убить вирус. Если температура высокая, то поддерживать сердце. Таким вот образом довериться природе, которая давным-давно всю эту цепочку выстроила, — считает артист.

Лазарет знаменитых фамилий

Если же возвращаться к COVID-19, который также относится к вирусам дыхательных путей, то официально в России на 19 октября зарегистрирован почти миллион 400 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из более чем 40 миллионов в мире с момента начала пандемии.

Надо сказать, что болезнь перенесли довольно много звезд отечественного шоу-бизнеса и эстрады. В их числе Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Елена Воробей, Эмин Агаларов, Анна Нетребко. Этот список можно долго продолжать. Не говоря уже о политиках и других известных людях. В свое время вирус обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки. А в воскресенье, например, от COVID-19 скончался мэр курортной Ялты Иван Имгрунт.

Корреспондент «Вечерней Москвы» попытался связаться с Владимиром Епифанцевым, чтобы прояснить позицию. Но на вопрос, отправленный в Whats'App по просьбе его помощницы, он не ответил.

Неоднозначную точку зрения артист высказал в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. По крайней мере, именно так журналисты федерального телеканала интерпретировали его слова.

Читайте также: Блогер умер от COVID-19: врач рассказал, почему опасно не лечить коронавирус