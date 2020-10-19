Врач рассказала, как на самом деле работает стоматология во время пандемии

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в жизнь москвичей. Отразилась она на бизнесе, деятельности крупных предприятий, государственных учреждений, а также на индустрии красоты и медицине. Например, поход к стоматологу превратился в настоящее испытание, при котором соблюдение мер безопасности должно было быть на максимальном уровне. «Вечерняя Москва» посетила одну из лучших стоматологических клиник столицы и узнала, как там оказывали помощь при острой боли и иных недугах в период карантина.

По словам Олеси Медведь, врача-гигиениста клиники доктора Шипкова, во время всеобщей пандемии в медицинском учреждении изменилась специфика проведения стоматологических процедур. Эксперт отметила, что прежде всего специалисты были вынуждены ограничить количество проводимых процедур и уменьшить число посетителей, чтобы исключить риск распространения COVID-19.

— Во время карантина клиника продолжала функционировать, но мы оказывали услуги только пациентам с острой болью, когда нужна была неотложная помощь, — отметила Медведь. —Мы увеличили интервалы между приемами пациентов, чтобы у врача было достаточно времени произвести обработку всех поверхностей кабинета и медицинских инструментов после клиента.

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

По словам специалиста, все медикаменты стали хранить в отдельной упаковке. То есть одна порция предназначалась для одного пациента и содержалась в отдельном саше. Более того, основную часть инструментов стали использовать один раз, что тоже исключало риск передачи инфекции.

Собеседница издания подчеркнула, что клиника заботится о своих пациентах, поэтому даже сегодня учреждение поделено на две зоны: красную, то есть условно «грязную» зону, и зеленую — чистую.

А чтобы гостям было проще ориентироваться, соответствующие деления обозначены цветными линиями. В учреждении также сократили число посадочных мест, чтобы присутствующие могли соблюдать социальную дистанцию и были спокойны за свое здоровье.

У входа в клинику расположен столик с антисептиком и защитными средствами: масками и перчатками. Также в этой зоне администратор заведения проводит замеры температуры тела пациента бесконтактным градусником и измеряет уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Полученные данные заносятся в регистрационный журнал. Если какой-то из показателей превышает допустимые нормы, лечение пациента переносится.

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Дабы не допустить распространения заболевания среди персонала клиники доктора Шипкова, все медработники регулярно сдают тесты на COVID-19.

Как пояснили корреспонденту «Вечерней Москвы» эксперты медучреждения, без анализов допуск в клинику для сотрудников блокируется и они не могут попасть в здание. Помимо внедрения в кабинеты врачей специальных аппаратов, очищающих воздух, полностью изменился сам внешний вид медиков. К привычной форме добавились стерильные комбинезоны и халаты, которые меняют после каждого пациента. Глаза специалиста теперь надежно защищены очками и экранами, а под медицинской маской скрывается респиратор для надежного барьера.

— После использования одноразового костюма, защитных элементов мы полностью снимаем их и утилизируем в специальных емкостях, в которых содержится антисептический раствор, — подчеркнула Олеся Медведь. — Стоит отметить, что во время процедур используются стерильные халаты, подобные меры раньше применялись исключительно в хирургии, а теперь эта практика применима и в стоматологии, и в фармакологии, и в терапии, — заметила собеседница «ВМ».

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Несмотря на то, что в медучреждении и до пандемии проводилась тщательная стерилизация инструментов, в период эпидемии, чтобы полностью исключить вероятность заражения пациентов, медперсонал начал использовать одноразовые иглы и боры.

— Ежедневно в клинике проводится генеральная уборка, каждые два часа проводится тщательная дезинфекция рабочих поверхностей, все помещения клиники регулярно проветриваются. Более того, если раньше кварцевые рециркуляторы, обеззараживающие воздух, включались по регламенту на определенные часы, теперь же они функционируют круглосуточно, — заметила медик.

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Подобные процедуры, по словам стоматолога, позволяют обеспечить безопасную среду для пациента и убедить его в том, что в клинике ему ничего не угрожает.

Эксперт дополнила, что главной задачей медицинского персонала является создание максимально комфортных условий, позволяющих клиенту спокойно, без страха быть инфицированным приходить на обследование и получить качественную своевременную помощь.

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