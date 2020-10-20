Ученые заявили, что частые встречи с близкими ухудшают самочувствие

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Психологи Дуннин Жэнь и Ольга Ставрова провели масштабный эксперимент и выяснили, что частые встречи с близкими людьми могут привести к ухудшению самочувствия. «Вечерка» узнала, действительно ли непрерывное общение с родными и друзьями сказывается на здоровье и настроении.

Ученые проанализировали данные социальных опросов, в которых участвовало более 400 тысяч европейцев. Выяснилось, что общение с друзьями и членами семьи положительно влияет на продолжительность жизни и самочувствие. Но только в тех случаях, когда оно происходит не слишком часто — примерно раз в месяц.

А вот видеться с родственниками каждый день оказалось так же плохо, как не встречаться с ними совсем. Исследователи уверены, что причина этого — в необходимости уединения. Постоянное общение очень часто приводит к снижению его качества. Кроме того, регулярные встречи с родными могут восприниматься организмом как дополнительный стресс.

Ведущий научный сотрудник психологического факультета МГУ Елена Балашова согласна с этой оценкой, однако считает, что все индивидуально.

— Для кого-то нормально общение каждый день, будь то личные встречи, разговоры телефону или по видеосвязи, — считает Елена Балашова. — Такие люди привыкли подобным образом снимать стресс. Кроме того, никто не отменял решение насущных проблем, которые многие решают сообща. Но для большинства частое общение действительно дается тяжело. В этом нет ничего необычного, так устроена человеческая психика.

В период пандемии люди ощутили, как непросто все время быть с близкими. Елена Балашова уверена: чтобы негатив не копился, не нужно концентрироваться на болезненных для собеседника темах.

— В такой непростой ситуации надо стараться рас-сказывать какие-то позитивные новости, делиться радостными впечатлениями, — объясняет Елена Балашова. — Информация, которой обмениваются люди, обязательно должна быть разнообразной. Также важно умение внимательно слушать собеседника. И несмотря на то что надо быть доброжелательными друг к другу, не забывайте о разумной критике.

Необходимо объяснить близкому человеку, что есть разные точки зрения на любой вопрос. Не нужно соглашаться с чужой позицией, если она вам не близка, — советует эксперт.

Она также добавила, что ни в коем случае не нужно проявлять лесть или хвалить кого-то за несущественные вещи. Это принесет лишь негативные эмоции и скажется на качестве общения в целом.

Кстати, для того чтобы наладить отношения с близкими родственниками, психологи советуют строить совместные планы на будущее. Ничто так не объединяет людей, как стремление к общей мечте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Лютова, клинический психолог:

— Это довольно неоднозначное исследование. Для жителей некоторых стран частое общение с близкими и друзьями — вполне естественное времяпрепровождение. Наиболее остро этот вопрос встал в Италии и Израиле, где регулярное посещение родственников — что-то вроде национальной традиции. Когда пришел коронавирус, им стало непросто.

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