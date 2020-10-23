Денис Серов: Вакцинация от вируса гриппа является «золотым стандартом» профилактики

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Приближаются холода. Как не заболеть в минусовую температуру, «ВМ» рассказал Денис Серов, главный врач Городской поликлиники № 46.

— Расскажите, пожалуйста, как минусовая температура влияет на организм человека?

— Здесь следует отметить, что не только минусовая температура влияет на организм человека, а особенно опасно ее сочетание с высокой влажностью и высокой скоростью ветра, так как при этом значительно воз­растают потери тепла с конвекцией и испарением. Под воздействием отрицательных температур у человека возникает озноб, кожа бледнеет, ускоряется расходование внутренних энергетических запасов, снижается иммунитет. Даже при непродолжительном нахождении в условиях сильного похолодания могут возникать обморожения, особенно открытых частей тела (например, открытых щиколоток, о которых мы уже упоминали). А относительно длительное пребывание в условиях пониженной температуры может привести к возникновению или обострению заболеваний органов дыхания (риниты, бронхиты, плевриты, пневмонии и т. д.), поражению мышечно-суставного аппарата (миозиты, миалгии, рев­матические поражения), патологическим изменениям со стороны нервной системы (радикулиты, невриты и т. д.), заболеванию почек (нефриты).

— Как правильно одеваться, чтобы не простудиться?

— Осенне-зимний период всегда сопровождается стабильным ростом заболеваемости населения. Следует помнить, что предупредить простудные заболевания гораздо легче, чем впоследствии лечить их осложнения. Поэтому, чтобы не простудиться, нужно в первую очередь одеваться по погоде. Одежда должна быть изготовлена из дышащей ткани, чтобы не было жарко в метро, но чтобы и не мерзнуть на улице. Такая одежда должна поддерживать баланс — это позволит избежать перегрева или переохлаждения. Выходя из дома, не забывайте надеть шапку и варежки. И достаточно банальное, но действенное правило — держите ноги в тепле. Предпочтение следует отдать обуви на толстой подошве, при этом она не должна быть тесной, так как узкая обувь препятствует нормальному кровообращению.

— Молодежь любит носить брюки с открытыми щиколотками. Чем это опасно? И можно ли носить юбки в минусовую температуру?

— Прогулка в брюках с открытыми щиколотками или в юбках при минусовой температуре может обернуться для вас визитом к целому ряду различных специалистов. В первую очередь подобным модникам и модницам придется познакомиться с урологом. Воспаление мочевого пузыря и придатков у женщин может привести к бесплодию. У мужчин же в свою очередь возникают проблемы с предстательной железой. Как отмечают современные урологи, хронические заболевания органов малого таза все чаще и чаще встречаются среди молодежи. Восприимчивость к холоду снижается постепенно, а это чревато переохлаждением. Оголение лодыжек может привести к обморожению кожи, степень которого будет зависеть от того, как долго человек находился на улице. Многие считают, что с открытыми ногами можно гулять до тех пор, пока сохраняется плюсовая температура. Но это в корне неверно. Если земля уже остыла, как это бывает в октябре и ноябре, то даже при плюсовых показателях термометра можно легко получить переохлаждение.

— Мужчины не любят носить шарфы. Должно ли горло быть всегда закрытым или это не влияет на риск простудиться?

— Шарф, носимый на горле, способствует удержанию тепла вокруг шеи. Постоянное охлаждение этой области способствует снижению иммунных сил человека, оставляя открытое окно для проникновения патогенных микроорганизмов. Следует помнить, что абсолютное большинство ангин изначально вызываются вирусами, даже если при осмотре находят лакунарную или фолликулярную форму.

— Нужно ли пить какие-то витамины для профилактики ОРВИ и гриппа?

— Витамины для профилактики ОРВИ и гриппа — это возможная альтернатива дорогостоящим противовирусным препаратам. Однако прежде чем бежать в аптеку за поливитаминными комплексами, следует обратить пристальное внимание на свой рацион и включить в него сезонные овощи и фрукты. Помните, что основные витамины и микроэлементы мы легко можем получать вместе со сбалансированной пищей. Предположение, что любимый всеми витамин С (аскорбиновая кислота) уменьшает продолжительность течения ОРВИ, не выдерживает никакой критики, оно не подтверждено ни одним серьезным клиническим исследованием. При этом многие современные ученые отмечают, что важную роль в функционировании иммунной системы играет витамин D, а его дефицит может снижать защитное свойство организма. В ряде последних публикаций также отмечается роль витамина D в терапии коронавирусной инфекции.

— Часто зимой у людей на улице появляется насморк, при этом других признаков болезни нет. С чем это связано и можно ли этого избежать?

— Самой распространенной причиной насморка являются респираторно-вирусные заболевания. В начале болезни заложенность и выделения из носа далеко не всегда сопровождаются повышением температуры или иными катаральными явлениями (как правило, они проявляются значительно позже, когда вирусы начинают активно размножаться в организме). Слизистая нашего носа является своеобразным защитным барьером, препятствующим проникновению вируса. Однако встречаются люди, страдающие холодовым ринитом (насморк, возникающий только на улице и бесследно исчезающий в теплом помещении). В таком случае лучше не полениться и обследоваться. С данными жалобами человеку следует в первую очередь обратиться к аллергологу.

— Какие еще важные меры профилактики существуют?

— Именно вакцинация от вируса гриппа является «золотым стандартом» профилактики. Самое лучшее, что вы сейчас можете сделать для себя и своих родных с целью профилактики гриппа, — это привиться. Прежде всего прививаться следует пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным и детям, а также лицам, чья работа связана с постоянными контактами с людьми. Во время эпидемий нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Старайтесь избегать скопления людей, а если это невозможно, носите одноразовые медицинские маски. Мойте руки как можно чаще, поскольку инфекция часто проникает в организм именно через них.

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