Личное тело

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Жить долго, наслаждаясь здоровым телом, и умереть от старости или погрязнуть в болячках, разрушающих остатки здоровья, — сегодня этот выбор каждый из нас делает для себя сам.

По мере угасания репродуктивных функций количество болезней у женщин и мужчин начинает расти с угрожающей быстротой. Почему так происходит? По одной из версий, в основе механизма старения лежит естественный процесс снижения синтеза белка, основного строительного материала в организме человека. Одновременно с этим ослабевает и иммунная защита организма. Для пожилого возраста характерно также снижение противовирусной и противоопухолевой защиты.

— Чтобы возникла опухоль, ее нужно наесть, напить, нанервничать в течение 10−15 лет, — напоминает доктор медицинских наук Альбина Симонова. — Кроме того, накопленные с годами и вовремя не вылеченные воспалительные процессы становятся идеальным фоном для активации «спящих» вирусов и внедрения новых инфекций.

Ну а если посмотреть на проблему с другой стороны? Разве зрелый возраст — не повод для человека заняться, наконец, собственной жизнью? Полюбить ЗОЖ, начать активно двигаться и умеренно питаться. Ежедневно употреблять 20−30 миллилитров растительных масел — желательно оливкового, кокосового, а также рыбу, морскую капусту и другие морепродукты с высоким содержанием Омега-3.

Стоит также проконсультироваться со специалистами, дополнить программу активного долголетия специальными биопрепаратами. Например, на Дальнем Востоке активно ведутся исследования биологических свойств ингредиентов, выделенных из морских организмов. Исследования доказали эффективность биоактивных веществ, полученных из кальмаров, скатов, гребешков и других морских обитателей. Особый интерес представляет низкомолекулярная ДНК из молок лососевых рыб как средства, дополняющего базисную терапию при различных заболеваниях. Она содержит нуклеиновые кислоты — источник энергии для клеток. Нуклеиновая кислота является одним из естественных источников для укрепления иммунной системы.

Использование биопрепаратов на основе таких веществ, как молоки лососевых рыб, может помочь разорвать патологическую связь «старение — болезнь», стимулируя процессы синтеза белка, укрепления клеток и общего состояния организма.

КСТАТИ

Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не заменит физические нагрузки, — говорит замдиректора Российского геронтологического НКЦ Юлия Котовская. — Физическая активность — важнейший компонент лечения любого хронического заболевания.

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