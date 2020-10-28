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Вирусолог рассказал, какие маски опасны для здоровья
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вирусолог рассказал, какие маски опасны для здоровья

Олег Сыров

Здоровье

Самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров.

— Наиболее эффективные маски, которые обеспечивают изоляцию ваших органов дыхания от различных рисков, а также защиту окружающих вас людей от возможного заражения инфекцией, если носителем вируса являетесь вы, следует приобретать в аптеках и медицинских учреждениях. Это — медицинские маски. Других там быть не должно, — пояснил доктор.

По его словам, медицинские маски делятся на хирургические и процедурные. Хирургические, как отметил вирусолог, стерильны и имеют больше слоев.

«Обычные» маски, которые продаются в киосках и метро, тоже функциональны, заметил Контаров. Однако в них тяжелее дышать, особенно пожилым людям и тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой или заболевания органов дыхания.

— Что касается самодельных марлевых масок, которые люди шьют дома, они абсолютно бесполезны и от вируса не защищают, — заявил врач.

Маски не следует носить более трех часов, напомнил вирусолог. Он объяснил, что в носоглотке каждого человека живут бактерии, а в теплой и влажной среде, которую создает маска после долгого использования, они стремительно размножаются. Из-за повышения концентрации собственных бактерий близ органов дыхания человек рискует быть поражен ОРВИ или другим заболеванием бактериального характера, пояснил Контаров.

К «нежелательным» средствам защиты врач отнес и маски с красивыми принтами, выполненные из синтетических тканей. Он считает, что подобные изделия служат скорее для красоты.

Наиболее эффективными в плане защиты от вирусов эксперт назвал респираторы. Он согласился, что эти средства защиты дороже обычных масок, но они выигрывают по срокам службы. К тому же, как считает Контаров, дышать в респираторе легче.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы о необходимости носить маски и перчатки в местах массового пребывания людей.

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