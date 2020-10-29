Нарколог объяснил, почему певицу Славу не берет алкоголь

Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, рассказала, как на нее влияет спиртное. По словам звезды, ее «организм абсолютно не отравляется алкоголем». Даже после употребления большого количества горячительных напитков певица не пьянеет и никогда не испытывает похмельного синдрома. «Вечерняя Москва» узнала у врача-нарколога Андрея Смирнова, с чем связана такая особенность организма Славы.

Собеседник «ВМ» подтвердил, что действительно существуют люди, которым похмельный синдром, как и певице Славе, не знаком.

— Есть такая категория людей, это правда, — отметил Смирнов. — На это влияет в том числе и генетика. Обусловлена подобная особенность и трансформацией генов, отвечающих за усвояемость напитков, которые содержат этиловый спирт.

Минимизировать похмельный синдром, по его словам, позволяет отсутствие мутаций генов ADH и ALDH:

— Все предельно просто: ADH — это ген ацетальдегида, получаемый в результате переработки фермента алкогольдегидрогеназа в этиловый спирт. А вот ALDH — это ген ацетальдегиддегидрогеназа, который отвечает за переработку ацетальдегида в уксусную кислоту. Когда ферменты ацетальдегида и алкогольдегидрогеназа работают слаженно, без промедлений, то у человека не возникает дискомфортных ощущений, перечисленных ранее.

В случае же неудачных мутаций, когда происходят изменения в одном из генов или ферменты работают плохо и печень не успевает переработать опасный для организма ацетальдегид в уксусную кислоту, человека после употребления спиртного ждет тяжелое похмелье.

Эксперт отметил, что у артистки, возможно, именно этот случай, «поэтому ей и незнакомо это ужасное состояние». Существует и другая категория людей, которые быстро пьянеют даже от рюмки «беленькой», заметил нарколог.

— У таких индивидуумов восприимчивость к алкоголю высокая, и они пьянеют за секунду, — сказал он.

Однако у таких людей, по словам медика, спиртное расщепляется и выводится из организма быстрее. У них шансов стать хроническими алкоголиками отнюдь не много, заключил врач.

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