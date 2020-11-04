Домашний режим, тестирование и удаленка: что нужно знать о COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коронавирус охватил все страны мира, до сих пор не изучен и вызывает много вопросов, рассказываем главное, что нужно знать о COVID–19

Прежде всего необходимо понимать, как передается коронавирус. Это поможет защитить от него и себя, и других.

Как передается инфекция

Существуют два способа передачи: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре) и контактно-бытовой (через предметы обихода).

— Коронавирус может оставаться на предметах, а время его жизни зависит от материала. На пластике инфекция живет пять дней, на алюминии — от двух до восьми часов, на бумаге, стекле и дереве — четыре дня, на стали — два дня, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

При этом вирус не может попасть в квартиру при проветривании или через вентиляцию. Также переносчиками не могут быть насекомые или животные. По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, подтвержденных случаев передачи коронавируса от домашних животных нет.

Тестирование

Эффективное лечение возможно при своевременном выявлении коронавируса.

Москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование в 207 поликлиниках города. Для сдачи анализа понадобятся паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Записаться на тестирование можно только онлайн.

Кстати, с 27 мая любой москвич может записаться на сдачу анализа на COVID-19 по желанию. Также тестирование проходят все медики Москвы, которые работают в стационарах для лечения коронавируса или в многопрофильных больницах и поликлиниках.

Можно сдать анализ и на антитела. Он покажет, болели ли вы коронавирусом ранее или нет. Но дети сдать такой тест не могут.

Если тест показал наличие антител, то есть риск, что вирус в организме еще присутствует. Поэтому человеку будет рекомендовано соблюдать домашний режим в ближайшие 14 дней.

Если человек прикреплен к городской поликлинике, он может записаться на анализ крови из вены на mos.ru. Для этого нужно авторизоваться, выбрать «Каталог услуг» в разделе «Услуги», затем раздел «Здоровье», а после — «Запись на прием к врачу». В списке специализаций необходимо выбрать вкладку «Кровь (антитела COVID-19)» и указать удобные дату и время.

Работа и учеба удаленно

Работать дистанционно сейчас должны не менее 30 процентов сотрудников столичных компаний, а также все работники старше 65 лет и люди с рядом хронических заболеваний. Такой режим действует до 29 ноября. За этой мерой ведется строгий контроль.

— Каждую неделю компании должны информировать правительство Москвы, сколько сотрудников работают удаленно, а сколько в офисе. Сделать это можно на портале mos.ru, — пояснили на сайте мэра.

До 29 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы.

Волонтеры позаботятся

С 28 сентября соблюдать домашний режим обязаны москвичи старше 65 лет, люди, имеющие ряд хронических заболеваний, и беременные. При этом выходить из дома можно, но только в случае крайней необходимости — штрафовать никого не будут.

Если же вы приехали из-за границы, то нужно в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и оставаться дома до получения результатов, а потом загрузить их в специальную форму на портале госуслуг.

Тем, кому необходимооставаться дома, город оказывает социальную поддержку. Во-первых, можно получить больничный лист. Во-вторых, при необходимости волонтеры доставят бесплатно на дом продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.

КСТАТИ

В столице в конце ноября — начале декабря начнется массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас прививки от COVID-19 уже сделали более 20 тысяч москвичей. Вакцина помогает сформировать иммунитет благодаря появлению антител.

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