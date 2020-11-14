Прививка против жира: врачи оценили американскую вакцину для похудения

Фото: pixabay.com

Ученые в США тестируют вакцину, которая поможет людям избавляться от лишних килограммов. Разработчики утверждают, что препарат меняет предпочтения в еде, заставляя человека выбирать полезную пищу, и способствует восстановлению правильного обмена веществ. «Вечерняя Москва» спросила у российских экспертов, что они думают об американской прививке от ожирения и есть ли подобные разработки в нашей стране.

Испытания

В эксперименте американских исследователей принимали участие 60 добровольцев, у которых имелся лишний вес. У испытуемых была различная степень ожирения. Людей поделили на две группы. Одной давали плацебо, а второй — новую вакцину.

Полученные в ходе эксперимента результаты приятно удивили ученых. Добровольцы c плацебо в среднем сбросили за два месяца 30 граммов. Те же, кому вводили вакцину, смогли скинуть 1,8 килограмма. Было установлено, что одна инъекция действует в течение 60 дней. После дополнительных экспериментов и доработки препарата она станет еще более эффективной, пообещали исследователи.

Борьба с одной проблемой

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, подобные препараты решают лишь какую-то одну проблему, ставшую причиной лишнего веса. К примеру, если у человека возникает дефицит лептина, гормона насыщения, то препарат будет восстанавливать его. В результате желание поесть начнет сходить на нет. Когда же лишний вес — результат хронических болезней, препарат может быть бесполезным.

— Несовершенство подобных препаратов заключается в том, что они устраняют только одну проблему. Лишний вес у всех возникает из-за разных причин. Например, у кого-то был стресс, он себе наел жир. У другого пациента лишние килограммы пришли с хроническим заболеванием, — пояснила Соломатина.

Фото: pixabay.com

По словам диетолога, прежде чем применять подобные вакцины, необходимо начать лечение основной болезни:

— Такие вакцины, конечно, способны помочь. Но они эффективнее воздействуют, когда пациент лечит сопутствующие заболевания. С устранением основного источника проблем вводимый препарат будет быстрее избавлять организм от жира.

Большинство подобных разработок имеют побочные эффекты, предупредила эксперт. При этом препарат, по ее мнению, сначала будет помогать организму очищаться от токсинов, жировых отложений, но спустя время килограммы станут возвращаться, если не выстроить правильный режим питания:

— Организм может начать требовать больше пищи, особенно после избавления от жира, который являлся топливом для жизнедеятельности человека. Теперь такого топлива нет. Приходится, что называется, выпрашивать. Пациент идет на эту уловку, снова наступает период активного обжорства, что и возвращает прежние формы, которые были до использования препарата.

В свою очередь врач-эндокринолог Владимир Столяров сказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что таких препаратов в России пока нет, но ведутся похожие разработки.

— Нужно всегда понимать, что степень воздействия препаратов такого класса будет отличаться у пациентов. У всех разный обмен веществ и гормональный фон. Кроме того, вес у каждого свой. Конечно, не нужно забывать, что при ожирении такие вакцины уже будут бесполезны, так как ожирение и наличие лишнего веса — две разные проблемы, — уточни Столяров.

При высоких степенях ожирения, по словам врача, пациенту требуется уже пересадка кишечной микрофлоры — без хирургического воздействия и интенсивной терапии не обойтись.

— Нужен комплексный подход. То есть один препарат или вакцина не способны решить проблему, — сказал доктор.

Кадр из фильма «Сорванцы из Тимпельбаха»

Собеседник «ВМ» заметил, что американская вакцина «стимулирует человека есть полезную пищу», однако в мире огромное количество тучных людей, которые питаются правильно.

— Препарат может помогать тем, у кого лишние килограммы пришли в результате стресса или причин, которые не связаны с хроническими болезнями. А при сопутствующих недугах его влияние будет минимальным, — считает врач.

Врач призывал прежде всего лечить хронические недуги, а уже потом, после консультации со специалистом, делать подобного рода прививки.

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