Укрепляем иммунитет: четыре вкусных блюда из риса

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На этой неделе нет никаких кулинарных праздников. Но это не повод расслабиться и ничего не делать. Готовим блюда из риса!

Возникает вполне закономерный вопрос: а почему именно рис? А все потому, что в наши коронавирусные времена рис очень даже полезен. Мало того, что он богат полезными минералами и витаминами, так он еще и способствует выведению из организма вредных веществ. Кроме того, хоть рис сам по себе довольно калорийный, но после тепловой обработки он теряет примерно половину калорий. Так что тем, кто сидит на диете, он также очень полезен. Более того, рис одинаково рекомендован и мужчинам, и женщинам. Самое интересное, что полезна не только сама крупа, но и отвар. Им лечат и расстройства желудка, и панкреатит, и даже отравления. Я вам больше скажу, рис настолько уникален, что простой рисовой водой даже моют голову. Зачем? Оказывается, это очень полезно для волос. Помогает избавиться от ломкости и от перхоти.

Ну а что касается гастрономических особенностей этой крупы, то и тут нет предела фантазии. Из риса можно приготовить и первые блюда, и вторые, и закуски, и даже десерты. Главное — не бояться экспериментировать.

В общем, рис — совершенно универсальная крупа. Оно и неудивительно, ведь человек выращивает его уже более пяти тысяч лет.

Думаете, что приготовить плов в домашних условиях невозможно? А вот и зря. Можно, нужно и не один раз.

Почему-то вот именно к плову такое отношение, дескать, очень сложное блюдо. А на самом деле требуется только терпение. И хорошие продукты.

Итак, берем килограмм длиннозерного риса, и заливаем его холодной водой: пусть отмокает. А пока режем мясо (500 г). Только никакой курицы! Не может быть плов на курице, чтобы вам там ни говорили. Баранина. В крайнем случае говядина. С жирком! С такими тонкими прослойками, которые выпарятся, и останется одно мясо. Вкусное и сочное. Режем его на небольшие куски. Далее — лук (300 г). Шинкуем не крупно, но и не мелко. А вот морковь (1 кг) нарезаем ножом на брусочки. Никакой терки. Теперь разогреваем казан или в крайнем случае кастрюлю с толстым дном. Наливаем масло и начинаем обжаривать лук. Недолго. Пусть он станет прозрачным. Теперь — мясо. Обжариваем, пока не схватилось со всех сторон. И только потом — морковь и зира. Заливаем все кипятком и тушим примерно 50 минут.

А пока хорошенько промоем рис. Вода должна быть совершенно прозрачной, чтобы получился именно плов а не рисовая каша со вкусом мяса. Рис выкладываем ровным слоем, доливаем кипяток так, чтобы вода была выше уровня риса примерно на 2–3 пальца. И убавляем огонь до минимума. Плов должен томиться! Добавляем пару головок чеснока и перец чили. Все прямо целиком кладем в рис. Накрываем крышкой и ждем. Через 50 минут надо все перемешать, вновь накрыть крышкой и дать настояться минут 20.

Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд с использованием риса.

Годится и в салат

150 г. риса, 300 г. крабовых палочек, 3 яйца, 100 г. кукурузы, майонез, соль, перец — все по вкусу.

Идеальный вариант к новогоднему столу. Какой праздник без крабового салата? И, казалось бы, надоел он всем, а душа просит! Рис тщательно промываем и отвариваем в подсоленной воде. Остужаем. Палочки нарезаем. Чем мельче — тем лучше. Яйца также отвариваем и нарезаем. Дальше начинается чистое творчество. Кому-то нравится добавить кукурузу, кому-то — свежий огурчик, а кому-то — и перчик болгарский. Все ингредиенты смешиваем и начиняем тарталетки. Так вкуснее.

Фаршированный перчик

Болгарский перец (5–6 шт.), 400 г. фарша, 100 г. риса, одна луковица, одна морковь, соль, специи, 30 г. томатной пасты, четыре столовые ложки сметаны.

Перцы промываем и очищаем от семечек, рис запариваем в кипятке на 20 минут (сырой рис не годится). Фарш перемешиваем с нашинкованным луком и тертой морковью. Добавляем рис. Начинка готова. Наполняем ею перцы. Запомните главное: нельзя набивать очень плотно — лопнут. Теперь укладываем их в кастрюлю и готовим заливку. Смешиваем сметану и томатную пасту, добавляем кипяток и этой смесью заливаем перцы. Тушим на медленном огне 55 минут.

А можно и без мяса

400 г. риса, 200 г. зеленого горошка (свежего или замороженного), болгарский перец (две шт.), головка лука, одна морковь, соль, специи.

Это, конечно, не плов в полном смысле этого слова, но если приготовить правильно, то получается очень вкусно. Итак, рис промываем. По-прежнему очень тщательно. Овощи нарезаем на мелкие кубики. Первым обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь. Теперь кладем горошек и перчик, добавляем сверху рис и заливаем водой. Не забудьте посолить и добавить перец и чеснок. Заливаем водой на пару пальцев выше уровня риса и тушим на самом медленном огне, пока не выпарится вся вода. Постный плов готов!

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