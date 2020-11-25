Мат до больницы доведет

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Невролог и нейрофизиолог Александр Будик открыл секрет воздействия мата на организм. «Вечерка» выяснила, как нецензурная брань влияет на наше состояние.

По словам врача, центральная нервная система воспринимает ругань как агрессию и приводит организм к стрессу, при котором человек может даже не заметить сильную боль.

— Если вам на ногу упал стул и вы крепко выругались, организм тут же начинает выделять гормон стресса, который позволяет резко уменьшить интенсивность боли, — пояснил Александр Будик. — Это природный механизм защиты, позволяющий задействовать дополнительные резервы организма.

Если же человек ругается просто так, без веского повода, то гормон стресса выделяется впустую.

— Таким образом, человек себя постоянно подстегивает, истощая силы организма. Ведь он сам вгоняет себя в состояние стресса, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы, что чревато проблемами, — пояснил Будик.

Психолог Евгений Реуцкий уточняет:

— С точки зрения физиологии мат — это действительно допинг. Не зря он так распространен в армии, где людям часто приходится делать почти невозможное, да еще и в кратчайшие сроки. Вот мат их и подстегивает.

Проблема, по словам эксперта, в том, что мат серьезно травмирует.

— Если кого-то посылают по известному адресу, то психика моментально прокручивает сценарий, который предлагает пославший. Вы не по своей воле как бы смотрите клип, в котором играете определенную роль. Ну и кому это понравится? Поэтому я бы советовал быть крайне внимательными к словам. Особенно в ссоре. Потому что в ответ на нехорошее слово можно получить, например, вполне хороший удар.

Дурной тон или традиция

Как пояснил доктор филологических наук Максим Кронгауз, весь русский мат проистекает от пяти корней, производные от которых использует большинство людей.

— И есть еще четыре корня, которые имеют скорее литературный характер, — пояснил он. — Но, надо понимать, мат — не всегда свидетельство агрессии. В сельской местности, например, это своего рода прокладка между словами, несущая функцию междометия. Мат в этом случае — просто речевая привычка.

Если человек постоянно употребляет мат как средство выражения агрессии, то это действительно вредно.

— А если он просто матом разговаривает, не вкладывая в слова никаких эмоций, то звучит, конечно, его речь ужасно, но вряд ли он наносит вред своему здоровью, — убежден Максим Кронгауз.

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