Врач рассказал, какие правила гигиены необходимо соблюдать в пандемию

Андрей Тяжельников / Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Правила гигиены были актуальны еще задолго до пандемии. Но сейчас они носят особый смысл. Почему важно их соблюдать, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Расскажите, пожалуйста, насколько важно соблюдать правила гигиены в пандемию? К каким последствиям может привести их несоблюдение?

— Коронавирус, как и вирус гриппа, передается воздушно-капельным и контактным путями. В связи с этим соблюдение правил санитарной гигиены — это один из основных способов защиты от заражения. Их игнорирование приведет к многократному увеличению риска инфицирования.

— Как изменились правила гигиены с приходом пандемии?

— Правила санитарной гигиены необходимо соблюдать всегда, особенно в периоды сезонных обострений инфекционных заболеваний. Но в случае с коронавирусом мы стали чаще и тщательнее мыть руки, больше пользоваться антисептиками. Санитарные дезинфицирующие средства стали за время пандемии обязательным атрибутом во всех публичных заведениях и необходимыми предметами в повседневной жизни всех членов общества.

— Какие самые важные правила?

— Стараться минимально прикасаться к любым поверхностям, чаще обрабатывать руки антисептиком. Сейчас они есть на всех станциях метро и в магазинах. В офисе не пользоваться общей посудой и другими предметами, протирать рабочие поверхности дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать помещения. Дома — тщательно мыть руки с мылом, дезинфицировать одежду и обрабатывать упаковки всего, что приносится из магазина.

— А какие правила еще нужно соблюдать?

— Соблюдать социальную дистанцию, по возможности отказываться от посещения людных мест, носить маски и перчатки. До тех пор, пока не станет доступна вакцина, это самые эффективные способы сохранить здоровье.

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