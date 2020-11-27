Врач рассказал, какие правила гигиены необходимо соблюдать в пандемию
Правила гигиены были актуальны еще задолго до пандемии. Но сейчас они носят особый смысл. Почему важно их соблюдать, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
— Расскажите, пожалуйста, насколько важно соблюдать правила гигиены в пандемию? К каким последствиям может привести их несоблюдение?
— Коронавирус, как и вирус гриппа, передается воздушно-капельным и контактным путями. В связи с этим соблюдение правил санитарной гигиены — это один из основных способов защиты от заражения. Их игнорирование приведет к многократному увеличению риска инфицирования.
— Как изменились правила гигиены с приходом пандемии?
— Правила санитарной гигиены необходимо соблюдать всегда, особенно в периоды сезонных обострений инфекционных заболеваний. Но в случае с коронавирусом мы стали чаще и тщательнее мыть руки, больше пользоваться антисептиками. Санитарные дезинфицирующие средства стали за время пандемии обязательным атрибутом во всех публичных заведениях и необходимыми предметами в повседневной жизни всех членов общества.
— Какие самые важные правила?
— Стараться минимально прикасаться к любым поверхностям, чаще обрабатывать руки антисептиком. Сейчас они есть на всех станциях метро и в магазинах. В офисе не пользоваться общей посудой и другими предметами, протирать рабочие поверхности дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать помещения. Дома — тщательно мыть руки с мылом, дезинфицировать одежду и обрабатывать упаковки всего, что приносится из магазина.
— А какие правила еще нужно соблюдать?
— Соблюдать социальную дистанцию, по возможности отказываться от посещения людных мест, носить маски и перчатки. До тех пор, пока не станет доступна вакцина, это самые эффективные способы сохранить здоровье.
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