Какие средства предотвратят кариес и сделают вашу улыбку белоснежной

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В конце ноября мир отмечал День чистки зубов. «Вечерка» узнала, как правильно ухаживать за полостью рта, у стоматолога-ортодонта Анастасии Смирновой.

Чистить зубы нужно не только дома, но и периодически обращаться за этим к специалистам. Современная стоматология предлагает услугу профессиональной чистки зубов. Она состоит из нескольких этапов. Сначала врач удаляет ультразвуком зубной камень. Затем специальным абразивным стоматологическим порошком убирает пигментированный налет. Следующий этап — полировка зубов стоматологической пастой и щеткой. В конце процедуры врач наносит фторсодержащие средства для профилактики и укрепления эмали.

Профессиональную гигиену полости рта необходимо проводить взрослым людям раз в четыре-шесть месяцев. Детям рекомендуется посещать стоматолога с этой целью раз в три месяца.

Что касается повседневной чистки, то здесь важно правильно выбрать зубную щетку и другие гаджеты. Прежде чем купить зубную щетку, необходимо проконсультироваться со стоматологом. В зависимости от состояния полости рта специалист подберет вам агрегат определенной степени жесткости. Также рекомендую держать в домашнем арсенале ирригатор, скребок для чистки языка, звуковую щетку, колебание щетинок на которой происходит за счет генерации звуковых волн специальным электромагнитом, и таблетки для индикации зубного налета.

На батарейках

Электрические зубные щетки гораздо эффективнее обычных. Они убирают налет путем трения щетинок о зубную эмаль. Главное, не забывать их вовремя заряжать. Если менять насадки, то можно использовать одну щетку для всей семьи. Встроенный таймер подскажет, сколько времени нужно чистить зубы. Дорогие модели оснащены различными режимами, которые позволяют также массировать десны, чистить язык и прочее.

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Мягче, жестче

Если вы предпочитаете обычные щетки, то покупайте их по правилам. Форма щетинок должна быть закругленной на концах, а не острой — так десны будут меньше травмироваться. Степень жесткости зависит от состава, длины, диаметра и количества щетинок. Самые оптимальные — щетки средней жесткости. Мягкие подойдут для детей, людям с повышенной чувствительностью зубов и с заболеваниями десен. Жесткую рекомендуют использовать курильщикам и любителям кофе.

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Ультразвуком по налету

Звуковой прибор — более продвинутый вариант. В нем генератор высоких частот вырабатывает звуковые волны, которые вызывают вибрацию щетинок. Есть агрегаты, которые создают ультразвуковые волны сверхвысокой частоты, передающиеся на щетинки. Ультразвук разрушает цепочки бактерий, его волна проникает в труднодоступные промежутки.

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Бабушкин метод

Популярность зубного порошка значительно уменьшилась с появлением паст. Однако не стоит исключать это средство из домашнего арсенала. Во времена наших бабушек порошок для чистки зубов изготавливался из измельченного мела. Сейчас он также состоит из углекислого кальция (мела), но к нему прибавляются всевозможные отдушки для улучшения вкуса — мятное масло, ментол. Несомненный плюс зубного порошка — отсутствие лишних химических добавок, которые есть в современных пастах.

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Можно, но осторожно

Более традиционный способ убрать остатки пищи — зубная нить, или, как ее еще называют, флосс. Чаще всего их изготавливают из нейлона или шелка. Считается, что нейлоновая нить более прочная. Ею можно легко убрать налет и остатки еды из труднодоступных мест. Однако стоматологи не рекомендуют использовать флосс, если у вас воспаление и кровоточивость десен, есть кариес или несъемные зубные конструкции.

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Поскребем

На поверхности языка тоже скапливается множество бактерий, чаще всего именно они виноваты в неприятном запахе изо рта. Чтобы бережно очистить язык, стоматологи рекомендуют приобрести специальный скребок. Он может быть сделан из металла и пластика. Главное, чтобы инструмент был умеренной жесткости и не ранил язык. Лучше всего покупать широкий V-образный скребок, он очищает большую поверхность. Его необходимо взять за ручки и двигать только в одном направлении — от задней части языка к кончику. После каждого движения скребок необходимо споласкивать водой.

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Особый уход

Если у вас установлены импланты, виниры или люминиры, то используйте щетку только с мягкой щетиной, выбирайте пасты без абразивных частиц, потому что они могут привести к образованию микротрещин. После каждый чистки зубов полоскайте зубы ирригатором.

Маленькие помощники

Чтобы не пропустить загрязнения в полости рта, вам помогут таблетки для индикации зубного налета. Для оценки эффективности чистки вам необходимо разжевать капсулу и распределить ее по поверхности зубов языком. Старый налет окрасится в синий цвет, свежий — в розовый. Так вы сразу увидите, каким участкам полости рта нужно уделить больше внимания при чистке.

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Ослепительно

Чтобы отбелить зубы на несколько тонов, вы можете приобрести специальные пластинки. Они имеют в составе слабую концентрацию перекиси водорода, которая частично проникает в дентин и разрушает органические пигменты, осветляя эмаль. Их достаточно нанести на зубы и подержать несколько минут.

Также есть наборы для отбеливания, куда входят капы, гель и ультрафиолетовая лампочка. На капу наносится раствор, она устанавливается на челюсти, а действие геля активизируется под действием лампы. Такие средства хорошо справляются с сероватым и желтоватым оттенком эмали, устраняют потемнения от употребления кофе и чая. Более серьезные проблемы можно решить только в кабинете стоматолога.

Цена набора — от 800 рублей.

Заключительный шаг

Ополаскиватель для полости рта — отличное дополнение к повседневной гигиене. Для защиты от кариеса лучше всего подойдет фторсодержащие средства. Ополаскиватель на основе трав препятствует воспалению десен. А средства, в составе которого имеются эфирные масла, помогут надолго сохранить белизну улыбки. Использовать данный продукт необходимо сразу после чистки зубов.

Цена — от 100 рублей.

Смойте это немедленно

Удалить зубной налет, остатки пищи из межзубных промежутков и других труднодоступных мест поможет ирригатор. Загрязнения убираются с помощью тонкой струйки воды. Большинство популярных агрегатов оснащены функцией регулировки напора воды, что идеально подходит людям с чувствительными деснами. Стоматологи предупреждают, что аппарат не может заменить щетку. Он — вспомогательное средство для гигиены полости рта. Ирригатором необходимо пользоваться после чистки зубов.

Цена — от 2400 рублей.

Фото: pixabay.com

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Антонов, главный врач стоматологической клиники:

— Добиться белоснежной улыбки поможет отбеливание зубов. Оно бывает домашним — при помощи специальных наборов, которые продаются в магазинах, и профессиональным — в кабинете у стоматолога.

Первое безопасно только при условии соблюдения инструкции, прилагающейся к набору. Профессиональное отбеливание агрессивнее воздействует на зубную эмаль, так как при нем используется более концентрированная кислота. Поэтому после процедуры врач обязательно назначает реминерализующие пасты для восстановления эмали. Мы рекомендуем пациентам профессионально отбеливать зубы не чаще чем один раз в два-три года. Домашним отбеливанием можно пользоваться чаще, но эффект от него хуже из-за того, что кислота в 10 раз слабее профессиональной.

СЛЕДИМ ЗА ТЕХНИКОЙ

Дорогая зубная щетка и современная паста будет бесполезны, если вы не соблюдаете правильную технику чистки. Рабочая головка щетки покрывает лишь 2–3 зуба. Для того чтобы добиться чистоты полости рта, нужно сделать по 5–10 выметающих движений для каждого зуба.

Удалять мягкий налет необходимо не только с эмали, но и с поверхности щек, языка и неба. Заканчивая чистку, сделайте легкий массаж десен, который проводится при сомкнутых зубах. Вся процедура должна занимать не меньше трех минут.

Щетку необходимо менять раз в три месяца, потому что на ее ворсинках скапливается налет и размножаются микроорганизмы.

КАЖДОМУ СВОЕ

Часто мы выбираем пасту по упаковке, вкусу или ведемся на рекламу. Однако у Роспотребнадзора существует классификация зубных паст. И выбирать средство необходимо в соответствии с вашей проблемой. Организация выделяет четыре вида паст.

Это фторсодержащие средства, которые снижают риск развития кариеса и ослабления эмали. Есть пасты с триклозаном — он оказывает противовоспалительное действие при заболевании десен. На полках магазинов можно встретить отбеливающие пасты, которые борются с темным налетом.

И есть десенсибилизирующие средства. Они снижают повышенную чувствительность зубов к кислому, горячему и холодному.

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