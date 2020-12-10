«Не занимайте койки»: как избежать аллергии после новогоднего застолья

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Чрезмерное увлечение апельсинами и мандаринами, а также шоколадными конфетами и выпечкой, характерное для новогодних праздников, может привести к нежелательным последствиям для организма, в том числе к аллергическим реакциям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

— Сейчас все сильно увлекаются цитрусовыми. Все думают, что там много витамина C и из-за этого можно не заболеть коронавирусной и другими респираторными инфекциями. Но на самом деле витамина С не так много. Больше всего этого витамина в болгарском перце, поэтому имеет смысл больше пробовать блюд с его содержанием, — предложила эксперт.

Конечно, по ее словам, на новогоднем столе нужно отдавать предпочтение фруктам, но таким, как яблоки, груши, бананы, сливы. Их должно быть много на праздничном столе.

Не должно быть при этом обилия шоколадных конфет и выпечки. Добрецова привела в пример детские новогодние подарки. Они, по словам врача, просто забиты кондитерскими изделиями.

— У нас их в таком большом количестве съедают, что даже тот, у кого не было аллергии, ее получает. Мы ее провоцируем, а она провоцирует другие заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. Здесь важно не переборщить. Подарок не должен состоять только из шоколадных конфет. Есть игрушки, есть печенье, есть книги. Важно комбинировать, чтобы не спровоцировать все остальные болячки, — рекомендует специалист.

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Также, говорит врач, большое количество аллергических реакций вызывает обилие алкоголя и стандартный майонез с трансжирами. Спиртное, считает она, можно заменить напитком из чайного гриба — комбучей, а вместо майонеза смешать оливковое масло с чесноком.

При этом без аллергических реакций можно есть все в небольших количествах. И не нужно для новогоднего стола готовить горы всяких блюд. Добрецова отмечает, что сейчас больницам и врачам не до лечения новогодних отравлений. Она напоминает, что пандемия коронавируса никуда не ушла, а от килограммов лишнего веса, набранных в праздники и увеличивающих риск заболевания, сложнее избавиться.

— Мы потом получим депрессию в середине января из-за того, что столько денег потратили на новогодний стол и потолстели. Поэтому нужно заранее об этом предупредить. Потом просто не найдется мест, если у вас будет острый приступ панкреатита. Не вызывайте скорую при температуре 37,2, не обжирайтесь на Новый год. Не занимайте койки для людей, у которых сложится тяжелое состояние, если они во время новогодних праздников придут с той же пневмонией, гриппом, — предостерегла специалист.

Она резюмировала, что нужно в целом пересмотреть подход к тому, что будет в новогоднем подарочном наборе и на праздничном столе. Ограничивать себя не нужно, но и набивать желудок также не стоит, подытожила собеседник «ВМ».

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