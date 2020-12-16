Маскируются под похмелье: врач назвал опасные симптомы, при которых надо вызывать скорую

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Приближаются новогодние праздники, которые у большинства традиционно связаны с употреблением алкоголя. Не останавливают людей даже такие очевидные и неизбежные симптомы, как головная боль, слабость и тошнота 1 января. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-наркологом Олегом Стеценко, рассказавшим, когда похмелье — повод для вызова скорой.

Врач разделяет два вида ухудшения самочувствия после злоупотребления алкоголем — похмелье и постинтоксикационный синдром:

— Постинтоксикационный синдром возникает у тех, у кого нет алкоголизма, либо когда речь идет о болезни в первой стадии. Для такого человека характерно прежде всего сохранение рвотного рефлекса, когда организм стремится очиститься от алкоголя. После этого, как правило, перепивший засыпает. А просыпается уже с головной болью, тошнотой и, самое главное, отвращением к алкоголю.

По словам медика, если в такие минуты человеку предложить выпить, хотя бы намекнуть на спиртное, в голове у него появится только одна мысль: «Я больше никогда не буду пить!» Все это показатели именно постинтоксикационного синдрома, симптомы которого хорошо снимаются народными средствами, такими как жирный суп, холодный душ, таблетка аспирина, витамин С.

— Совсем другое дело, если человек страдает алкоголизмом, — продолжил нарколог. — Организм уже привыкает к постоянной интоксикации, включает защитные механизмы, боясь передозировки и остановки дыхания. Рвотный рефлекс уходит, начинается внутренняя интоксикация, провоцирующая тревоги, тремор, повышение давления, перебои в работе сердца. Почему человеку в таком состоянии — состоянии похмелья — хочется выпить еще? Потому что прием транквилизатора полностью снимает эти симптомы, но и алкоголь является транквилизатором. При этом стремление к получению спиртного, а точнее, снятию симптомов, оказывается настолько сильным, что нивелируются морально-этические нормы, человек вполне может похмелиться духами, одеколоном.

На фоне похмельного синдрома возникает множество осложнений, ряд которых может оказаться летальным. Одним из самых неприятных последствий, по словам Стеценко, является желудочное кровотечение:

— Слизистая желудка повреждается, из-за чего начинаются кровотечения, человека начинает рвать. Причем, к сожалению, не тем, что он выпил вчера, а сгустками крови, напоминающими кофейную гущу. И это опасно еще и тем, что нередко человек не понимает, что это именно кровь. Удивляется, что же такого он мог вчера съесть. А иногда кровь опускается ниже, выходя с калом. Как правило, никаких острых болей при таких опасных проявлениях не возникает, напротив, давление у человека понижается, появляется чувство легкости, эйфории. Он не может оценить тяжесть своего состояния, продолжая истекать кровью.

Во время похмелья могут возникнуть не только кровотечения, но и перебои в работе сердца. Такой симптом типичен для пожилых людей, но их организм уже успел приспособиться к подобным симптомам. В случае же молодого человека неправильная работа сердца может привести к тяжелым последствиям — вплоть до летального исхода.

— Вызывать скорую следует, во-первых, при наличии следов крови в рвоте или в стуле. Также поводом для звонка врачам могут стать спутанность сознания, неспособность человека ответить на вопросы, боли в сердце, неритмичное сердцебиение. Опасен также и выход из запоя — прекращение приема алкоголя на фоне длительного им злоупотребления может вызвать судорожные припадки, белую горячку. Разумеется, в таких случаях также следует вызывать специалистов.

Стеценко заключил, что на данный момент врачам известен лишь один безотказный способ избежать похмелья и негативных последствий, вызванных приемом алкоголя, — не пить. К сожалению, этой рекомендацией мало кто пользуется.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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