Разглядеть детали

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Проблемы со зрением испытывает подавляющее большинство россиян. Но, по данным статистики, только треть из тех, кто нуждается в помощи врача, идут к офтальмологу.

Как прекрасен этот мир — посмотри! Витрины магазинов и фасады домов светятся по вечерам мерцающими гирляндами, снега пока совсем мало, но город уже облачается в новогодний наряд: чудны резные снежинки на окнах, притягивают взгляд узорчатые игрушки на уличных елках — красота, говорят, в деталях. Грустно, когда не можешь разглядеть их. К сожалению, плохое зрение часто мешает полноценно воспринимать жизнь.

Люди старшего поколения знают, как это бывает: задумаешь порадовать домочадцев праздничным тортом, а без очков и буквы в новом рецепте не разглядишь — нервничаешь. Или идешь подарки к Новому году покупать, а глаза «не те», подводят — хоть на ощупь выбирай. Неприятно и даже как будто мешает нормально жить.

Кстати, не только те, кому «за», сталкиваются с такими неприятностями. Окружающая действительность сегодня «плывет» в глазах и у людей молодых. Многочасовое сидение за компьютером, ночной образ жизни, стрессы зоркости не добавляют.

По данным статистики, около 80 процентов случаев слепоты можно было бы предотвратить, если бы люди следили за состоянием зрения. И потом, давно пора перестать бояться слова «операция».

Сегодня, в эпоху развития высоких технологий, они делаются быстро и безболезненно.

— Причина того, что человек стал хуже видеть, в каждом случае своя, — рассказывает врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Першин. — Окончательное решение о целесообразности (или противопоказаниях) к проведению операции принимается врачом-офтальмологом только после тщательного обследования пациента. Катаракту теперь можно оперировать даже на самых ранних стадиях, и это значительно ускорит возвращение к нормальному зрению и активной жизни.

Наиболее эффективный, надежный, безболезненный и современный метод удаления катаракты, по мнению эксперта, это — ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией искусственного хрусталика.

Операция проводится под местной анестезией, что исключает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы. В процессе операции по удалению катаракты человек полностью избавляется как от причины болезни, так и от ее последствий и в результате проведенного лечения может видеть даже лучше, чем до появления катаракты.

СОВЕТЫ

Нужно почаще бывать у офтальмолога, который при необходимости скорректирует требования к стеклам очков и линзам. Также не забывайте включать в свой рацион полезные для зрения продукты: хурму, кукурузу, тыкву, шпинат, черный хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, гречку, овсянку и картофель. Нужно защищать глаза от ультрафиолета, ежедневно делать специальные упражнения для расслабления глазных нервов и не злоупотреблять чтением при плохом освещении. Все эти правила, которыми большинство из нас пренебрегают, должны войти в привычку каждого, кто печется о своем зрении.

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