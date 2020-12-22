Решение принимает только врач

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Цифровой сервис, названный «КТ-калькулятор», уже помогает врачам принимать решение о необходимости назначения компьютерной томографии пациентам с коронавирусом. Главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода рассказал «Вечерней Москве», откуда взялась идея создания сервиса.

— Андрей Сергеевич, как появилась идея создания КТ-калькулятора?

— Идея родилась у нашей команды, а командой я называю врачей и ученых из МГУ, потому что наша клиника является также университетской клиникой. Команда у нас достаточно многогранная. Это коллеги и из столичных Департаментов здравоохранения и информационных технологий, и, конечно же, ученые из Московского госуниверситета. Мы неоднократно собирались, обсуждали разные проблемы, и у нас возникла идея создания КТ-калькулятора. У нас в столице действуют КТ-центры. В них в том числе делаются исследования крови, и мы стали рассматривать, как результаты исследований коррелируют между собой. В конечном счете мы подошли к решению этой проблемы и в течение семи месяцев решили эту задачу.

— КТ-калькулятор — это помощник врачу или альтернатива?

— КТ-калькулятор не является заменой компьютерной томографии, и уж тем более — заменой врача. Это новый инструмент в системе поддержки врачебных решений. В некоторых случаях он позволяет понять, что КТ делать необязательно, а в некоторых, наоборот, говорит о необходимости проведения исследования. Но окончательное решение по совокупности факторов принимает врач.

— Сервис испытывался на базе вашей больницы. Каковы были первые отзывы?

— Мы протестировали калькулятор. Первые результаты нас очень впечатляют и радуют. Сервис уже внедрен в ЕМИАС, можно просто пройти по ссылке ct.emias.mos.ru и начинать работать, что мы, собственно, уже и делаем.

— Насколько можно доверять машине?

— Точность КТ-калькулятора составляет около 90 процентов. Он создан по принципу машинного обучения. Показатели, которые вы видите, пройдя по ссылке, взялись не из ниоткуда. На основе обработки большого количества данных мы получили именно эти факторы, которые наиболее значимы при диагностике пневмонии.

— Как КТ-калькулятор поможет врачам из других регионов?

— По ссылке может перейти любой врач. При этом сервис достаточно прост в работе. Таким образом, врачи, к примеру, в отдаленных регионах, где есть некоторые сложности и ограничения, связанные с проведением КТ, также смогут пользоваться калькулятором.

СПРАВКА

В Москве разработана классификация степени поражения легких при вирусной пневмонии. Ею пользуется и нейронная сеть, которая лежит в основе КТ-калькулятора. Результаты анализа предоставляются в виде значений от 0 до 4 «КТ 0» — это отсутствие проявлений болезни. «КТ 1» свидетельствует о поражении 25 процентов легких. «КТ 2» означает, что поражено до 50 процентов легких, «КТ 3» — до 75 процентов. А «КТ 4» — это тотальное поражение, встречающееся довольно редко.

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