Прививка поможет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцина от коронавируса показала свою эффективность . И список сфер деятельности, представители которых могут пройти вакцинацию, постоянно расширяется.

С 21 декабря бесплатная вакцинация от коронавируса стала доступна для работников промышленных предприятий, транспортного комплекса и сотрудников средств массовой информации.

— Лучше сделать прививку. Это гораздо меньшие риски. Даже люди, которые после прививки заболевают, легко переносят болезнь. Российская вакцина показала свою высокую эффективность, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Электронная запись на прививку от коронавируса вначале была открыта для работников медицинских и образовательных учреждений любых форм собственности, а также городских социальных служб. Затем прививка стала доступна сотрудникам центров госуслуг «Мои документы», учреждений культуры, торговли и услуг. После список еще расширился. Скоро в Технополисе «Москва» начнет работать завод по производству вакцины, и уже в ближайшие недели прививка станет доступна всем москвичам.

— И только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни, — сказал мэр Москвы.

Сейчас прививочная кампания идет в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник. Прививочные пункты оснащены всем необходимым оборудованием. Для проведения процедуры Москва использует вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На закупку полутора миллионов доз вакцины из резервного фонда правительства Москвы было выделено 3,9 миллиарда рублей.

— В бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей, — уточнили в городской мэрии.

Особое внимание уделяется соблюдению правил и требований при доставке и хранении вакцины. Ее транспортируют и хранят с соблюдением холодовой цепи при температуре минус 20 градусов. Каждую упаковку также сканируют, и данные передают в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

С началом пандемии в столице стали быстро развиваться цифровые сервисы в сфере здравоохранения. Одно из последних нововведений — сервис помощи врачам «КТкалькулятор». Он помогает врачу поставить диагноз на основе КТ- и МРТ-снимков.

— И уже без КТ можно с вероятностью 90 процентов сказать, болеет человек пневмонией или нет, в какой стадии у него пневмония, — рассказал Сергей Собянин.

Сервис действует на основе самообучающейся нейронной сети. В нее введены данные лабораторных исследований, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована пневмония при COVID-19. КТ-калькулятор будет постоянно пополняться новыми данными, что позволит повысить точность диагностики.

Искусственный интеллект помогает спрогнозировать степень тяжести течения пневмонии и принять решение о тактике лечения. Так, если система предполагает легкую форму пневмонии, можно отказаться от проведения томографии, чтобы не подвергать человека лишний раз облучению. А может оказаться, что нужно немедленно провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение.

Вернуть все чувства

Коронавирусная инфекция опасна не только самими проявлениями болезни, но и ее последствиями. Терпапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказывает, как правильно восстановиться после коронавируса. Слабость, нехватка воздуха, плохая концентрация, температура чуть выше 37 градусов могут сохраняться еще несколько недель после выздоровления и получения отрицательных тестов на коронавирус.

— Не встречал ни одного человека, который после ковида чувствовал себя бодрым и энергичным, — говорит Олег Абакумов.

Согласно последним исследованиям, первые десять дней после выписки самые опасные. При отсутствии терапии и реабилитации велик риск вновь попасть на больничную койку. Среди самых частых осложнений, когда тесты на коронавирус уже отрицательные: потеря обоняния, кашель, слабость. Потеря обоняния может быть полной и называется аносмия. Может также проявиться «извращением» — паросмией, когда вместо запаха лимона вы можете почувствовать, например, запах гниющей капусты, а шоколад пахнет бензином.

— Извращение обоняния может проявиться не сразу, а спустя пару месяцев после выздоровления, — продолжает пульмонолог. — У моей пациентки спустя три месяца после болезни появилось ощущение запаха сигарет в носу, хотя никто в семье не курит.

Обычно обоняние возвращается в течение пары недель, но в некоторых случаях процесс восстановления может занять до полугода.

Пока не существует ни одного доказанного препарата или метода, чтобы на сто процентов вернуть обоняние. Но врач дает пять простых советов для облегчения ситуации.

Первое — не допускать пересыхания слизистых носа. Если в квартире пониженная влажность — установите увлажнитель воздуха.

Второе — регулярно орошайте полость носа солевыми аптечными растворами. Третье — возможно применение местных «топических стероидов», которые не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и годятся для длительного приема. Это снимает отек и улучшает доступ к рецепторам. Среди противопоказаний: сухость полости носа.

Четвертое — прием витаминов группы B. Пятое — специальные тренировки обоняния.

— Общество отоларингологов советует чередовать запахи, используя эфирные масла: лимон, гвоздика, роза, эвкалипт, — говорит терапевт-пульмонолог. — Берем эфирное масло, капаем на ватный диск и делаем короткие вдохи с закрытыми глазами. Во время процесса важно закрыть глаза, сосредоточиться, вспомнить и представить, как пахнет конкретное масло. Нюхаем каждое масло по 20 секунд, с перерывом по 10 секунд между пузырьками, утром и вечером.

Еще один опасный симптом — сухой кашель, который продолжается больше трех недель. Ковид может стать пусковым механизмом скрытой обструкции в легких по типу астмы аллергической этиологии. А это повод сдать общий IgE, эозинофильный катионный белок и пройти спирографию.

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