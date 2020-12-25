Онищенко назвал флешмоб 60 целующихся пассажиров метро знаком отчаяния
Целоваться можно и нужно, но делать это следует не в общественных местах, а еще лучше — после прививки от коронавируса. Такой совет екатеринбургским музыкантам дал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Ранее в Екатеринбурге музыканты устроили необычную акцию протеста: одновременно в вагоне метро начали целоваться 30 молодых пар. Так они выразили свое несогласие с коронавирусными ограничениями. В частности, закрытием баров, ресторанов и концертных площадок.
— С одной стороны, понятно, что произошедшее — результат накопившегося хронического стресса, вызванного чувством неопределенности, отсутствием конкретных дат того, когда закончатся все ограничения. Такой знак отчаяния, — посчитал Онищенко. — С другой стороны, в этом жесте есть и высокая доля эгоизма. Судя по видео, в акции принимали участие молодые люди, 20 с небольшим лет. То есть представители той категории, которая в большинстве своем болеет либо легко, либо бессимптомно. Получается, что никакой фатальной угрозы это действо не несло, как если бы ту же акцию устроили лица более старшего возраста.
Медик заметил, что подобная акция с публичными поцелуями не совсем этична: в конце концов, людей искусства должна отличать более высокая нравственная шкала.
— Мой им совет: привиться от коронавируса. Сейчас как раз по всей стране начинается добровольная вакцинация, — рекомендовал Онищенко. — А вот когда привьются, я буду первым глашатаем того, чтобы дать им работу. После инъекции препарата они окажутся уже защищены от болезни, потому вполне возможным станет подыскать для них способ снова выступать на публике. К тому же в Екатеринбурге был высокий уровень заболеваемости, многие уже имеют иммунный ответ, получается большая группа людей, которых постепенно можно адаптировать к обычному режиму жизни. А целоваться можно и нужно — это вызывает выработку позитивных гормонов. Но делать это следует в интимной обстановке, без пошлости. И тем более не используя этот жест для выражения политического протеста. Потворствовать этому — означает разрушать веру в то, что у людей еще осталось что-то святое.
Онищенко заключил, что возмущение музыкантов, устроивших акцию, понятно, хоть и выражено не совсем корректно. Когда у значительного числа населения появятся антитела к болезни, можно будет говорить о том, чтобы возвращать артистам площадки для выступлений.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Пять развенчанных мифов: почему не нужно бояться прививки от коронавируса