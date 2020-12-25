Онищенко назвал флешмоб 60 целующихся пассажиров метро знаком отчаяния

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Целоваться можно и нужно, но делать это следует не в общественных местах, а еще лучше — после прививки от коронавируса. Такой совет екатеринбургским музыкантам дал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Ранее в Екатеринбурге музыканты устроили необычную акцию протеста: одновременно в вагоне метро начали целоваться 30 молодых пар. Так они выразили свое несогласие с коронавирусными ограничениями. В частности, закрытием баров, ресторанов и концертных площадок.

— С одной стороны, понятно, что произошедшее — результат накопившегося хронического стресса, вызванного чувством неопределенности, отсутствием конкретных дат того, когда закончатся все ограничения. Такой знак отчаяния, — посчитал Онищенко. — С другой стороны, в этом жесте есть и высокая доля эгоизма. Судя по видео, в акции принимали участие молодые люди, 20 с небольшим лет. То есть представители той категории, которая в большинстве своем болеет либо легко, либо бессимптомно. Получается, что никакой фатальной угрозы это действо не несло, как если бы ту же акцию устроили лица более старшего возраста.

Видео: Telegram-канал URA.RU

Медик заметил, что подобная акция с публичными поцелуями не совсем этична: в конце концов, людей искусства должна отличать более высокая нравственная шкала.

— Мой им совет: привиться от коронавируса. Сейчас как раз по всей стране начинается добровольная вакцинация, — рекомендовал Онищенко. — А вот когда привьются, я буду первым глашатаем того, чтобы дать им работу. После инъекции препарата они окажутся уже защищены от болезни, потому вполне возможным станет подыскать для них способ снова выступать на публике. К тому же в Екатеринбурге был высокий уровень заболеваемости, многие уже имеют иммунный ответ, получается большая группа людей, которых постепенно можно адаптировать к обычному режиму жизни. А целоваться можно и нужно — это вызывает выработку позитивных гормонов. Но делать это следует в интимной обстановке, без пошлости. И тем более не используя этот жест для выражения политического протеста. Потворствовать этому — означает разрушать веру в то, что у людей еще осталось что-то святое.

Онищенко заключил, что возмущение музыкантов, устроивших акцию, понятно, хоть и выражено не совсем корректно. Когда у значительного числа населения появятся антитела к болезни, можно будет говорить о том, чтобы возвращать артистам площадки для выступлений.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пять развенчанных мифов: почему не нужно бояться прививки от коронавируса