Кому и когда по-прежнему нужно носить маску

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Носить маску и соблюдать другие меры профилактики нужно всем, включая тех, кто уже переболел коронавирусом. На этом настаивают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркивая, что пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к инфекции.

Масштабная вакцинация от коронавируса только набирает обороты, поэтому маски остаются одним из самых эффективных способов защиты от инфекции.

ВОЗ рекомендует надевать маску везде, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию, а также в помещениях с плохой вентиляцией. При этом индивидуальные средства защиты нужны не только взрослым, но и детям старше 12 лет.

— Маску надо надевать при посещении любых общественных мест, таких как магазины и общественный транспорт, где вы можете оказаться в близком контакте с другими людьми, — настаивает заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. — Маска снижает риск заражения инфекциями.

По словам эксперта, маска становится защитным барьером при встрече с человеком, зараженным COVID-19.

— Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения коронавируса, — предупредил Чуланов, — нарастанию заболеваемости.

Эффективность масок в защите от частиц новой коронавирусной инфекции, переносимых по воздуху, недавно доказали исследователи Токийского университета. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что, например, хлопковая маска задерживает до 40 процентов вируса.

В Москве, по словам руководителя столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, большинство жителей — около 90 процентов — соблюдают масочный режим. Но остановить распространение инфекции получится быстрее, если нарушителей не будет совсем.

ВАЖНО

Надев маску, убедитесь, что она полностью закрывает рот и нос. Она должна плотно прилегать к лицу, не оставляя никаких щелей. Во время ношения трогать маску руками нельзя. Менять ее нужно сразу, как только она стала влажной. Снимайте маску за резинки, не трогая переднюю часть, где могут быть частицы вируса. Одноразовую маску после использования сразу нужно выбросить.

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