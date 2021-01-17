Диетолог рассказала о пользе и вреде фрукта личи

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Весьма популярный и приятный на вкус кисло-сладкий фрукт личи может по-разному влиять на организм. Для кого-то он полезен, а кому-то способен нанести вред. Как «китайская слива» воздействует на организм, «Вечерней Москве» объяснила врач-диетолог Национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Как все фрукты, личи содержит аскорбиновую кислоту, витамин С, который является антиоксидантом.

— Антиоксиданты защищают организм от преждевременного старения, используются при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения обменных процессов. Личи также содержит нерастворимые пищевые волокна. Это компоненты, которые нужны для микробиоты кишечника. Они оказывают положительное воздействие на организм, — говорит эксперт.

В личи содержится также небольшое количество йода, который нужен для работы щитовидной железы, а также калий. Последний важен для сердечной мышцы и других мышц.

— Калий нужен для сокращения мышечного волокна, — уточнила врач-диетолог.

Не рекомендуется употребление личи аллергикам и тем, кто страдает от расстройства желудка.

— На личи часто бывает аллергическая реакция. Его не нужно использовать людям, предрасположенным к аллергическим заболеваниям, и людям, страдающим заболеванием пищеварительной системы. Особенно мы не можем использовать этот фрукт в стадии обострения желудка и 12-перстной кишки, — предупредила Круглова.

Однако в период ремиссии (ослабление и исчезновение симптомов хронической болезни — прим. «ВМ»), когда организм ничего не беспокоит, личи все-таки есть можно.

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