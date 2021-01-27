«Самые опасные клиенты»: как заставить пожилых родственников лечиться от COVID-19

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Лечение граждан от коронавируса старшей возрастной группы — один из самых сложных процессов. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал психолог Владислав Иванов. По его словам, люди преклонного возраста сложно переносят болезнь и в период лечения у них могут возникать нервные приступы.

— Больного начинает все раздражать. Он все время хочет лечиться дедовским методом. Больные просят ставить им банки, делать ингаляции, что при «ковиде» противопоказано. Они отказываются отправляться в медучреждение, чтобы начать полноценное лечение. И лишь при обострениях они сдаются и соглашаются на госпитализацию, — рассказал Иванов.

Психолог объяснил подобное поведение возрастными особенностями.

— В таких ситуациях необходимо подключать врачей, чтобы они доносили до пациента, что своевременное лечение спасет их от осложнений, в том числе и смерти. Риск такого исхода в преклонном возрасте намного выше. Когда в диалог вступят специалисты, пациенту даже станет несколько неловко нервничать при медиках и поднимать панику, — сказал специалист.

Кроме того, среди возрастных болеющих немало COVID-диссидентов, которые уверены, что коронавируса не существует, а они мучаются от обычного гриппа, заметил Иванов:

— Это самые опасные клиенты. Они чаще всего страдают из-за своего безверия в эту болезнь. Они обращаются за помощью в последнюю очередь, когда все методы лечения перепробовали и отчаялись, а их жизнь уже висит на волоске. Если учесть, что у большинства пожилых людей имеются еще и сопутствующие болезни, то их спасти на поздних стадиях недуга, как правило, не удается.

При этом собеседник «ВМ» отметил, что сейчас таких людей гораздо меньше, но на начальных этапах пандемии их было много, пока новая волна не докатилась до всех регионов страны. Реакция таких людей также вызвана психологическим аспектом и защитой неровной системы от лишнего стресса, пояснил психолог.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Говоря о последствиях коронавирусной инфекции, врач упомянул гиппоманиакальное состояние. Во время него организм еще ослаблен, но человек думает, что он здоров и недооценивает все возможные риски.

— Люди начинают себя вести неадекватно, у них снижается резко критическое мышление. Они начинают ходить по различным увеселительным заведениям, неумеренно употребляют алкоголь, занимают деньги у знакомых, пытаются даже открыть какой-то свой бизнес. Это явные признаки гиппоманиакального состояния, — заметил собеседник «ВМ».

От последствий этого недуга, по словам Иванова, страдают родственники, которые и обращаются в психологические центры.

— Я всегда в таких случаях предлагаю сделать МРТ. После процедуры оказывается, что лобная кора головного мозга имеет множественные очаговые изменения, — отметил эксперт.

После этого пациент должен пройти курс лечения, чтобы нормализовать работу нервной системы и головного мозга.

Читайте также: Результат пессимизма: психолог рассказала об эффекте самовнушения болезней