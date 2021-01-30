Четкая ясность

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Катаракта может стать основной причиной слепоты. Она с возрастом поражает многих пожилых людей. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, что вы хотели бы знать, но боялись спросить о катаракте.

Катаракта — заболевание, связанное с помутнением хрусталика глаза, которое может привести к потере зрения. За последние десятилетия прогресс в лечении катаракты, связанный с развитием медицинских технологий, увеличил шансы на полное восстановление зрения у больных. Главное — вовремя появиться в кабинете врача. Только он сможет определить, что стало причиной ухудшения зрения, и выбрать правильную лечебную тактику.

— Чтобы не допустить осложнений со зрением и вовремя обнаружить катаракту, важно регулярно проходить обследование, — убежден врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Першин. — Катаракту теперь можно оперировать даже на ранних стадиях.

Наиболее эффективный, надежный и безболезненный метод восстановления зрения — операция по удалению помутневшего хрусталика глаза и установке на его место прозрачной оптической линзы. То, как человек будет видеть после операции, напрямую зависит от вида линзы, которая будет имплантирована. Современные линзы восстанавливают способность глаза фокусироваться на объектах разной удаленности и максимально приближают зрение к естественному. Операция длится 10–15 минут, выполняется под местной анестезией и не требует наложения швов.

Пациент, как правило, в тот же день отправляется домой, а хорошо видеть начинает через несколько часов. В послеоперационный период рекомендуется снизить физические нагрузки, избегать яркого света, резких перепадов температур и давления. В остальном пациент может вернуться к привычному образу жизни — разрешается читать, писать и даже смотреть телевизор.

Подтверждено статистикой, что до 80 процентов случаев катаракты развивается у людей после 60 лет. Причиной катаракты становятся возрастные болезни, которые могут возникать и в 45–50 лет. В зоне риска находятся люди, имеющие эндокринные расстройства, авитаминоз, некоторые глазные заболевания. В последние годы появились научные работы, доказавшие связь возникновения катаракты и активного курения.

КСТАТИ

Французский импрессионист Клод Моне страдал катарактой. По его картинам можно проследить, как прогрессировала его болезнь. При катаракте человек утрачивает способность видеть холодные тона. Голубые, синие краски на полотнах Моне постепенно вытеснялись желтыми и коричневыми. В желто-коричневом цвете видит мир больной катарактой.

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