Без последствий

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вирусы коварны. Переболевшие вирусными инфекциями могут долго страдать головными болями, нарушением памяти и внимания. Как помочь нашему мозгу восстановить свои функции?

Недавно американские медики провели исследование, в ходе которого попытались выяснить, насколько сильно вирусные заболевания могут влиять на когнитивные функции человека. Напомним, что такие функции отвечают за внимание, остроту памяти, владение речью, принятие решений и так далее. Если человек четко мыслит, внимателен и отлично все помнит и запоминает, не мучается, подбирая правильные слова, значит, он «когнитивно здоров». И наоборот.

Подобный интерес экспертов возник не из праздного любопытства. Дело в том, что, как показала медицинская практика, вирусные инфекции могут бить не только по легким и обострять хронические болячки. Воспаление головного мозга, инсульты, вызванные сгущением крови и, как следствие, образованием тромбов, энцефалит — такие последствия диагностируются в том числе.

Медики выяснили, что когнитивные функции могут снижаться более чем у половины пациентов, переболевших определенным вирусом. Память становится «дырявой», а сосредоточить внимание многим после болезни сложнее, чем до нее.

— Такие последствия вызывает так называемая гипоксия, — поясняет иммунолог, врач скорой медицинской помощи Азибек Ботиров. — Возникает дыхательная недостаточность: в мозг плохо поступает кислород и разрушаются нервные клетки. На фоне гипоксии головной мозг, конечно же, страдает.

Что же делать, чтобы сохранить или побыстрее восстановить функции мозга после болезни? И возможно ли это вообще? Медики единогласно заявляют: да, возможно, только «омолаживать» сдавший мозг нужно комплексно.

Во-первых, витамины и минеральные вещества, полезные для нервной системы и работы мозга, нужно принимать обязательно. Добавив к своему ежедневному рациону витамины группы В, магний, цинк, витамин D, фолиевую и никотиновую кислоты, вы окажете мозгу неоценимую услугу. Плюс не нужно забывать и о правильном питании, улучшающем мозговое кровообращение и поддерживающем нормальное состояние крови. Ешьте рыбу, морепродукты, овсяную кашу, салатики из помидоров и капусты. Орехи, немного горького шоколада и чистое оливковое масло тоже полезны для быстрого восстановления прежней работы мозга.

— Очень важно избегать стресса и беспокойства, — советует доктор Ботиров. — Не забывайте о дыхательной гимнастике и прогулках. Даже если очень хочется сидеть дома и ничего не делать, надо заставлять себя выходить на улицу и интенсивно двигаться. Гулять нужно минимум 30 минут в день. Это снизит нагрузку на нервную систему, и без того пострадавшую после перенесенной инфекции.

Вместе с тем мозг нужно не только питать, но и нагружать.

Заучивайте стихи или читайте сложные тексты. И здесь тоже важно не поддаваться собственной лени.

— Если стараться, то положительные результаты обязательно будут, — уверяет Азибек Ботиров.

Отлично нагружают и тренируют мозг занятия, в которых задействована мелкая моторика рук. Да-да, это полезно не только для детворы начальных классов. Ежедневно делайте произвольную зарядку для кистей, лепите из пластилина (ну или теста, если любите готовить), вяжите, шейте, рисуйте и раскрашивайте, собирайте пазлы. Таким тренировкам нужно посвящать не менее 20 минут в день.

КСТАТИ

Есть отличное упражнение для тренировки внимания. Напишите в ряд названия цветов радуги, но не соответствующими им карандашами. Например, «красный» напишите синим цветом, «синий» — черным, «зеленый» — желтым и так далее. Суть упражнения — назвать цвет, которым написано слово, а не прочитать его само. Это нелегко, попробуйте.

Читайте также: Малышева назвала продукты, которые негативно влияют на память и работу мозга