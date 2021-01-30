Зимой спасает рыбий жир

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Нынешний январь – особый. Он удивил давно забытыми, долгожданными морозами. А тут еще и сезонные болезни. Как и чем можно поддержать в таких условиях нашорганизм?

По данным многолетних наблюдений, в зимние месяцы в Москве в среднем всего 21 солнечный день. К тому же эти дни всегда короткие, да и проводим мы их, как правило, на работе.

— Как результат, наша кожа практически не контактирует с солнцем, отчего в организме постоянно не хватает витамина D, — рассказывает заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Вера Коденцова.

По словам Веры Митрофановны, очень многие москвичи едят мало рыбы, лишая себя другого источника витамина D.

— До 97 процентам жителей не хватает витамина D. А это значит, что почти у каждого снижен противовирусный иммунитет! На фоне недостаточности витамина D возникает хроническое воспаление, которое существенно снижает устойчивость организма к бактериальным и вирусным заболеваниям респираторной системы. Исследования показали: когда в популяции снижен уровень витамина D, «вспышка» инфекции неизбежна, — пояснила эксперт.

Если проглянуло солнце, не ленитесь, идите на прогулку при первой возможности. Старайтесь регулярно есть рыбу или включите в свой ежедневный рацион натуральный рыбий жир. Так вы будете получать витамин D и повысите свои шансы устоять против инфекции при встрече с ней.

— Жирная рыба и рыбий жир полезны еще по одной причине. Они содержат витамин А и омега-3 жирные кислоты, которые, помимо прочего, делают неуязвимыми наши слизистые, то есть первую «линию защиты» при встрече с вирусом. Более богатого пищевого источника этих веществ, чем рыба или рыбий жир, найти действительно сложно, — отметила Вера Коденцова. Кроме того, кислоты омега-3, по словам эксперта, поддерживают работу нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Они подавляют воспалительные процессы, улучшают состояние суставов, борются с эмоциональными расстройствами и синдромом хронической усталости, которым, увы, страдают многие москвичи.

Благодаря уникальному набору жирных кислот и витаминов, рыба занимает ведущее место в здоровой диете. Однако при норме в 22 килограмма на человека в год фактическое потребление рыбы в России составляет 12 килограммов, причем чаще это рыба аквакультурная, то есть выросшая на ферме, а не в дикой природе.

Исследования показали, что в выращенной рыбе значительно меньше белка и полезных жирных кислот, чем в ее диком сородиче. Также у фермерской рыбы может быть больше токсинов и вредных жиров омега-6.

Если у вас есть выбор, лучше употреблять рыбу, пойманную в естественных условиях обитания. Она намного полезнее для нашего организма. Или принимать рыбий жир в капсулах.

СПРАВКА

Рыбий жир — одна из самых известных биодобавок, не исчезающая с прилавков аптек уже 150 лет. В СССР им кормили детей ложками — он считался лучшей профилактикой болезней.

Жизнь, улыбнись!

Страх, тревожность, бессонница и даже панические атаки фиксируются не только у тех, кто боится заразиться вирусной инфекцией, но и у тех, кто болеет или уже справился с ней.

— Есть мнение, что некоторые вирусы могут повлиять на ткани головного мозга. Причем сам механизм влияния пока не изучен, — пояснила терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — А еще для вирусных инфекций характерны дефицит кислорода и общая слабость, которые только усиливают депрессию.

Как решить проблему? По мнению врачей, выйти из депрессии поможет серотонин — гормон хорошего настроения.

Он, кстати, является еще и предшественником мелатонина — гормона сна. По мнению ученых, количество серотонина в организме можно увеличить. Оказывается, его выработка зависит от двух микронутриентов — витамина D и жирных кислот омега-3. Эти вещества очень полезны для психики!

— Чтобы их получить, нужно есть больше жирной рыбы — скумбрии, сельди, лосося, сардин. Это прекрасный источник витамина D и омега-3, — пояснила Лариса Алексеева. — Второй вариант — принимать рыбий жир. Тут важно не перепутать его с синтезированными омега-препаратами. Во-первых, в них другая форма кислот, а во-вторых, витамин D отсутствует вообще. Рыбий жир — отличная биологически активная добавка. Он очень полезен для нашего здоровья. Причем как физического, так и психического.

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