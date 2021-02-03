Врач: Единая цифровая платформа открыла для московского здравоохранения новые технологические возможности

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Андрей Александрович Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121, рассказал «Вечерней Москве» о цифровизации в медицине.

— Андрей Александрович, вы были в профессии еще до того, как цифровизация в медицине стала устойчивым трендом. Помните ли вы еще те времена?

— Да, я в медицине уже больше 20 лет, и очень хорошо помню все эти годы. Тогда кабинет врача не имел ничего общего с тем, что можно увидеть сейчас. У меня на столе лежали карты пациентов, стопки направлений, рецептов, журналы. Сейчас эта обстановка уже больше походит на музейную, по сравнению с тем, как оборудуются кабинеты сейчас. Компьютер стал неотъемлемым рабочим инструментом врача, цифровизация как одна есть: все вносится врачом в единую систему – ЕМИАС, а история болезни доступна в электронной медкарте и врачу, и пациенту.Работа стала гораздо удобнее. Конечно, для кого-то этот процесс протекал постепенно, поэтому не так заметен, но изменения произошли кардинальные, как в плане удобства для работы, так и технологических возможностей. И все это стало реальностью благодаря поэтапному созданию в Москве единой цифровой платформы здравоохранения.

— Какие главные вехи можете выделить?

— В первую очередь, это, конечно, система ЕМИАС, уже очень сложно представить себе работу врача без нее. Благодаря внедрению системы мы получили возможность мониторить загрузку врачей, формировать более четкое и точное расписание специалистов, пациенты получили возможность записываться на прием удаленно. ЕМИАС стала каркасом единой цифровой платформы. Затем в систему начали внедрять дополнительные модули и сервисы, направленные на улучшение работы городской системы здравоохранения в целом и удобство конкретного специалиста и пациента. Появились электронные рецепты, электронные карты, система поддержки принятия врачебных решений, сервисы искусственного интеллекта и многое другое.

Будучи пользователем системы, я видел все эти преобразования лично, а в ряде случаев, принимал участие в рабочих группах по их разработке. Несмотря на свою технологическую сложность и колоссальный масштаб, для конечного пользователя все сервисы просты в использовании.

Можно сказать, что все эти годы мы формировали запас прочности, и весь технологический ресурс, который создали в городе, в полной мере проявил себя в период пандемии COVID-19. Единая цифровая платформа показала не только свою полнейшую готовность работать на пиковых нагрузках, но и мощности для дополнительных внедрений. Система, у которой нет запаса прочности, слабая и негибкая элементарно не способна перестроиться в такие сжатые сроки и давать тот высокий уровень взаимодействия, который мы получили. Конечно, главные герои – это врачи, но мы прекрасно понимаем, что без передовых технологий и единой информационной системы было бы хуже.

— Как вы считаете, важно ли применение цифровых технологий на амбулаторном уровне?

— Несомненно, очень важно, ведь поликлиники – это первое место, куда обращаются горожане при симптомах заболевания и для профилактики. Врачи поликлиник должны первыми распознавать болезнь, поэтому очень важно, чтобы уже на амбулаторном уровне диагностика была на максимальном высоком уровне. Помимо высокой квалификации специалиста, он должен быть обеспечен еще и мощной диагностической базой, и надежными цифровыми помощниками. Среди них не только сервисы, которые помогают ускорить и автоматизировать процессы, но и те, которые действительно помогают врачу в принятии решений, обращая его внимание на неочевидные детали. Например, возьмем систему поддержки принятия врачебных решений. Это такой набор цифровых инструментов на основе искусственного интеллекта, помогающих врачу в принятии врачебных решений на всех этапах – сбор жалоб, постановка предварительного диагноза и так далее. В системе есть специальный модуль, который на основании жалоб пациента способен предложить 3 возможных диагноза, с которыми врач может согласиться, а может назначить диагноз по своему решению. Или искусственный интеллект для диагностики COVID-19, который начали активно применять с апреля прошлого года для диагностики КТ-исследований. Это хороший помощник для врача. Когда пациенты идут плотным потоком, глаз врача может «замылиться», врач может устать, а компьютерное зрение – никогда, искусственный интеллект обратит внимание специалиста даже на самую небольшую патологию. Это всего лишь несколько примеров, приводить можно и другие, но все они будут нести пользу и врачу, и пациенту.

— Действительно ли это экономит время и позволяет систематизировать работу?

— Да, причем значительно. Вместо привычных для всех нескольких минут, врач может затрачивать на какую-либо стандартную процедуру гораздо меньше времени. Например, выписка электронного рецепта, или пакетные назначения на исследования. Все делается в несколько кликов, при этом специалист ничего не упустит. Есть и другие, менее заметные, но крайне важные сервисы, которые позволяют контролировать загрузку специалистов в режиме реального времени, выравнивать ее, формировать отчетность и многое другое. Врачи и руководители медицинских организаций получили полноценную картину, позволяющую оперативно принимать необходимые решения. Кроме того, единая цифровая платформа обеспечивает преемственность между медицинскими организациями города – все данные о пациенте аккумулируются в единой цифровой среде и доступны врачам онлайн.

— Если столько функций перекладывается на искусственный интеллект, какой остается роль врача?

— Главная роль. Техника не заменяет врача, она ему помогает, но финальное решение всегда остается за человеком. Только специалист может контролировать процесс лечения и принимать решение. Статус-кво врача с началом внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта не изменился.

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