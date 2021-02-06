Онколог предупредил о росте числа больных раком в России

Фото: «Вечерняя Москва»

Число онкобольных в России может вырасти в ближайшие несколько лет, однако летальность рака в целом снизится за счет современных технологий. Об этом «Вечерней Москве» заявил онколог, хирург Руслан Алиханов.

По его словам, количество пациентов с онкологическими болезнями будет увеличиваться само по себе. Такая тенденция напрямую зависит от возраста людей.

— Чем старше человек, тем выше вероятность развития у него рака. В этой связи частота заболеваемости онкологией действительно может расти, хотя точные цифры спрогнозировать сложно, — заявил собеседник «ВМ».

Несмотря на пессимистичный, хотя и закономерный прогноз, Алиханов подчеркнул, что в будущем рак станет менее смертельным, если будут приниматься меры. На сегодняшний день человек «вооружен» самими разными технологиями, которые помогают бороться с онкологией.

— Осуществляется ранняя диагностика, профилактика рака, ведется пропаганда здорового и активного образа жизни, отказа от курения и т. п. У активного человека меньше рисков развития злокачественной опухоли. Более того, сейчас активно используется иммунотерапия, химиотерапия и целый ряд других современных научных разработок, — отметил медик.

Он уточнил, что передовые средства и методики, по сути, продлевают жизнь и позволяют вылечить то, что ранее считалось неизлечимым.

Тем не менее, добавляет Алиханов, человечеству стоит готовиться к более плотной борьбе с раком.

— Целый ряд онкологических заболеваний будет возрастать, но смертность от них можно снизить, если принимать меры, в том числе вышеуказанные, — подытожил онколог.

Ранее Еврокомиссия заявила, что к 2035 году в странах ЕС число болеющих раком может вырасти на более чем 24 процента, если не будут приняты надлежащие меры.

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