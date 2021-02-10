Как поддержать иммунитет

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Массовая вакцинация проходит в эти дни в российской столице. Вакцина крайне необходима. Как укрепить организм в столь сложный для него период? На этотвопрос отвечают врачи.

Сейчас жители столицы вне зависимости от профессии могут бесплатно привиться вакциной от ОРВИ, гриппа и других вирусов.

— Это очень просто. Вы приходите в поликлинику, вам делают укол, потом вы полчаса ждете на месте на случай возникновения каких-либо реакций, — рассказывает врач-терапевт Алексей Водовозов.

Эксперт предупреждает, что после вакцины может быть ломота в мышцах, повышенная температура, головная боль, сонливость.

Да, любая вакцинация — это воздействие на иммунитет. А это значит, что его необходимо поддержать. Как это сделать доступными способами?

Доктора советуют вести максимально здоровый образ жизни: отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, чаще бывать на улице и, разумеется, высыпаться, чтобы не накапливать усталость.

— Укрепить организм в преддверии вакцинации помогут пробиотики. Это живые бактерии. Если совсем просто — микроорганизмы, которые обитают в теле человека и положительно влияют на жизнедеятельность организма, — пояснила терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Пробиотики содержат различные штаммы бактерий. Важно, что они не только позволяют заселить кишечник правильными микроорганизмами и побороть патогенную флору, но и повышают иммунитет, а также весьма эффективно борются с разного рода болезнями. Эксперт пояснила, что пробиотики отличаются друг от друга.

— Бывают пробиотики — биологически активные добавки — БАДы, а бывают пробиотики — лекарственные препараты, активность которых подтверждена многолетними клиническими испытаниями. Лично я бы советовала пользоваться сорбированными пробиотиками. Это лекарственные препараты. В этих пробиотиках содержатся не отдельные клетки бактерий, а целые микроколонии бифидобактерий, фиксированные на специальном носителе — частичках активированного угля. Они, что важно, максимально быстро восстанавливают баланс микрофлоры, — отметила врач.

КСТАТИ

Эксперты советуют выбирать пробиотики сорбированные, где используется вид бифидобактерии бифидум, выделенный из организма человека. Такие пробиотики являются лекарственным препаратом. Они повышают эффективность работы иммунной системы организма.

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