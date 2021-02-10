Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Как поддержать иммунитет
Фото: mos.ru /Официальный сайт мэра Москвы

Как поддержать иммунитет

Никита Миронов  

Здоровье

Массовая вакцинация проходит в эти дни в российской столице. Вакцина крайне необходима. Как укрепить организм в столь сложный для него период? На этотвопрос отвечают врачи.

Сейчас жители столицы вне зависимости от профессии могут бесплатно привиться вакциной от ОРВИ, гриппа и других вирусов.

— Это очень просто. Вы приходите в поликлинику, вам делают укол, потом вы полчаса ждете на месте на случай возникновения каких-либо реакций, — рассказывает врач-терапевт Алексей Водовозов.

Эксперт предупреждает, что после вакцины может быть ломота в мышцах, повышенная температура, головная боль, сонливость.

Да, любая вакцинация — это воздействие на иммунитет. А это значит, что его необходимо поддержать. Как это сделать доступными способами?

Доктора советуют вести максимально здоровый образ жизни: отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, чаще бывать на улице и, разумеется, высыпаться, чтобы не накапливать усталость.

— Укрепить организм в преддверии вакцинации помогут пробиотики. Это живые бактерии. Если совсем просто — микроорганизмы, которые обитают в теле человека и положительно влияют на жизнедеятельность организма, — пояснила терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Пробиотики содержат различные штаммы бактерий. Важно, что они не только позволяют заселить кишечник правильными микроорганизмами и побороть патогенную флору, но и повышают иммунитет, а также весьма эффективно борются с разного рода болезнями. Эксперт пояснила, что пробиотики отличаются друг от друга.

— Бывают пробиотики — биологически активные добавки — БАДы, а бывают пробиотики — лекарственные препараты, активность которых подтверждена многолетними клиническими испытаниями. Лично я бы советовала пользоваться сорбированными пробиотиками. Это лекарственные препараты. В этих пробиотиках содержатся не отдельные клетки бактерий, а целые микроколонии бифидобактерий, фиксированные на специальном носителе — частичках активированного угля. Они, что важно, максимально быстро восстанавливают баланс микрофлоры, — отметила врач.

КСТАТИ

Эксперты советуют выбирать пробиотики сорбированные, где используется вид бифидобактерии бифидум, выделенный из организма человека. Такие пробиотики являются лекарственным препаратом. Они повышают эффективность работы иммунной системы организма.

Читайте также: Меньше сладкого, соленого и отказ от алкоголя: врач рассказал, чего нельзя переболевшим COVID-19

иммунитетсоветы экспертовлечение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте