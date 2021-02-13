Нитевой лифтинг. Что важно знать о популярном способе подтяжки лица

Фото: Из личного архива Любови Гауэр

Ради того, чтобы сохранить свою красоту и молодость, большинство женщин готовы практически на все меры, вплоть до эстетической операции. Сегодня пластические хирурги могут предложить огромный спектр методик, в числе которых и малоинвазивные техники, не требующие длительного восстановления, и это делает пластику доступной многим, включая тех, кто по ряду причин боится операции или не может надолго «выпадать» из привычного темпа жизни. Одна из таких процедур — нитевой лифтинг. О том, кому и когда подходит данная коррекция, расскажет пластический хирург Любовь Гауэр.

Действительно, лифтинг с помощью установленных нитей на сегодняшний день довольно востребованная процедура, в первую очередь из-за того, что она является малотравматичной манипуляцией. Однако и здесь есть свои противопоказания и группы риска. Остановимся на них подробнее.

Для начала давайте остановимся на том, что конкретно представляют собою устанавливаемые в рамках данной коррекции нити. Их существует огромное количество, но условно их можно разделить на три категории. Первая — рассасывающиеся нити, которые также делятся на два вида — Aptos и нити, в основе которых находится полимолочная кислота. В обоих вариантах в структуре имеется классический медицинский материал — тот, что хирурги используют при операциях.

Этот вид лифтинга помогает удержать ткани лица в их исходном местоположении и особенно рекомендован обладателям тонкой кожи. Так как при плотном типе в сочетании с низким тургором и значительными объемами кожно-жировой ткани эта манипуляция будет малоэффективной по причине того, что нити подобную нагрузку не выдержат.

Как устроен принцип работы нитей?

Основной задачей, для решения которой используется данный вид лифтинг-инструментов, является генерация фиброзных тканей через механическое повреждение посредством внедрения инородных предметов.

Это закономерная реакция организма: на нити, размещенные в подкожных слоях, он отвечает созданием более плотных тканей — своего рода рубцов. Далее, когда нити рассосутся, на этом месте образуется своеобразных каркас, подобный армированию в строительстве. Кроме того, такие микротравмы усиливают коллагенез и выработку необходимых веществ в коже для скорейшего восстановления. А ведь именно уменьшение уровня коллагена в клетках становится частой причиной раннего старения.

Более высокий результат в последнем вопросе показывают нити, основанные на полимолочной кислоте, — она является стимулом для коллагенеза и общего процесса фиброза.

Если же хирург устанавливает нити с насечками, они дают дополнительный лифтинг-эффект, который связан с самим устройством этих инструментов: с помощью особых насечек-крючков, на которые цепляются ткани, происходит их натяжение и фиксация. Так создается дополнительный кожный каркас, усиливающий результаты работы нитей.

Нерассасывающиеся нити сегодня употребляются реже, так как хирурги-эстетисты их не любят по ряду причин. Главная из них — зачастую нити устанавливаются неправильно и влекут за собой дискомфорт и даже боль, в частности, при дальнейшей SMAS-подтяжке. Если они располагаются в неправильных слоях, они могут мешать доктору в проведении пластики, осложняя процесс выделения SMAS, мешая рассмотреть ткани в месте лифтинга.

А при этом они останутся в коже навсегда, устранить их невозможно. Да и эффективность их низкая, и уже через пару лет они будут «съезжать» вместе с другими тканями из-за птоза.

Если сравнивать лифтинг нитями и SMAS-подтяжку, то первый вариант является более дешевым, но именно второй дает долговременный результат — до 10–15 лет. Однако выбор остается за пациентом.

В какие зоны устанавливаются нити?

Обычно они размещаются в средней и нижней трети лица. Иногда их могут установить над бровями, при выраженном птозе. Но эффект здесь будет краткосрочным, так как в этой части активная мимика. В средней и нижней зонах лица нити могут приподнимать ткани, устраняя брыли и подтягивая контур.

Также нити могут быть использованы и при работе над телом, но ткани здесь более тяжелые и им необходимо более сильное натяжение. Зона груди и ягодиц — обычно их устанавливают здесь. Но эффект будет невысокий — из-за высокой интенсивности работы мускулов.

Как долго длится восстановительный период?

Нитевой лифтинг — наиболее щадящий вид вмешательства, поэтому и сроки реабилитации здесь небольшие — 1–2 недели. И уже сразу после проведения процедуры пациент является работоспособным, никакие больничные не нужны.

Хорошая новость — доктор может проводить установку нитей с использованием местной анестезии. К тому же такие неприятности, как небольшие синяки и отечности, при этой манипуляции довольно редки. Чтобы реабилитация прошла быстрее, а результаты радовали дольше, пациенту необходимо соблюдать некоторые требования и правила.

Они касаются как сна — здесь важна поза, сон на животе запрещен, правильно отдыхать можно на спине или на боку — так и ряда других аспектов. Например, горячей водой в первую неделю умываться нельзя, в течение двух недель запрещены активные виды спорта, а также походы в баню, сауну или солярий. Также важно осуществлять контроль за своей мимикой — активные движения могут помочь тканям соскочить с насечек. Поэтому даже рот широко открывать не стоит. Но эти ограничения носят кратковременный характер. Подробнее про все риски и правила на предварительной консультации расскажет пластический хирург.

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