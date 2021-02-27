Зачем государству считать потери от алкоголизма россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил «посчитать потери государства от алкоголизма граждан», сообщили СМИ. В разговоре с «Вечерней Москвой» парламентарий объяснил, с чем связана его инициатива.

Я пью, а платишь ты

По словам собеседника «ВМ», речь идет не столько о «подсчете денег», потраченных государством на лечение болезней, которые были вызваны злоупотреблением алкоголя, сколько о возможном перераспределении средств на профилактику.

— Нам это нужно потому, что мы с вами всем обществом тратимся на лечение недугов, спровоцированных злоупотреблением спиртных напитков. Эти люди, попавшие в больницу по понятным причинам, лечатся за наш с вами счет, за счет наших налогов, которые мы платим, — подчеркнул депутат.

Он отметил, что его предложение в большей степени адресовано Минздраву и не будет прорабатываться как потенциальный законопроект. По мнению Менделевича, профильным инстанциям и медицинскому сообществу, а также обществу в целом было бы полезно выяснить наиболее объективные причины алкоголизации населения.

— Вместо того чтобы тратить деньги на лечение болезней, можно их отдать на профилактику. Вот главная суть моего предложения, — сказал парламентарий.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Алкогольный парадокс

По словам законодателя, рост потребления алкоголя в стране, отмеченный СМИ, — это не самый существенный, скорее косвенный фактор алкоголизации. Гораздо важнее обратить внимание на число госпитализаций в наркологические диспансеры и количество алкогольных психозов (белой горячки — прим. «ВМ»), считает собеседник издания. Он указал, что приступов белой горячки «мы год от года фиксируем все меньше», что парадоксальным образом противоречит данным о повышении алкоголизации в России.

— Чтобы разобраться, здесь важно пойти еще дальше, ведь существует еще так называемое бытовое пьянство и хронический алкоголизм первой стадии, без психоза (белая горячка наступает при второй стадии). Вот эти и другие факторы оказывают серьезное влияние на соматическое здоровье человека. То есть огромное число соответствующих заболеваний, начиная с гипертонии и заканчивая инсультами, вызвано злоупотреблением спиртного. Я подчеркну — злоупотреблением, а не именно алкоголизмом, — сказал Менделевич.

Обобщая вышесказанное, законодатель выразил мнение, что Минздрав должен задуматься и создать замеры, инструменты для того, чтобы дать обществу знание о том, насколько алкоголь опасен на самом деле. В этом вопросе не должно оставаться белых пятен, полагает он.

— Мы говорим: «Вот, люди стали больше пить, а алкоголь вреден». Да ни о чем это не говорит, кроме того, что продажи спиртного выросли и государство получило большое количество денег за счет акцизов. Нам нужны более фундаментальные исследования на эту тему, чтобы потом мы смогли построить противоалкогольную стратегию, — отметил он.

По его словам, финансовая сторона вопроса здесь поднималась только для того, чтобы конкретизировать причину, по которой этой проблемой нужно плотно заняться.

Жизнь измеряется в деньгах

В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в условиях современного мира «все переводится в деньги», включая медицину.

— Здесь принято считать потери с точки зрения здоровья. Например, сокращается продолжительность жизни. Вот она и все остальное в этом плане переводятся в деньги. Это единственный эквивалент сравнения, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он отметил, что здравоохранение принято считать расходной отраслью, однако, по мнению Онищенко, она приносит экономике больше, чем доходы от продажи нефти и газа вместе взятых.

— Сегодня те четыре процента от ВВП, которые идут на наше здравоохранение, дают утроенную отдачу, — сказал экс-глава Роспотребнадзора.

В заключение Онищенко добавил, что предложение Менделевича вызвано самой медицинской наукой, а не столько им самим, хотя он и профессионал своего дела.

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