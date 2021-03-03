Офтальмолог рассказал о полезных упражнениях для зрения

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4 марта, в четверг, отмечается Международный день очкарика. «Вечерка» поговорила с врачом-офтальмологом о здоровье глаз и узнала, как можно улучшить зрение с помощью простых упражнений.

Зрительные нарушения можно разделить на две большие группы.

— Первая — функциональные. Когда не нарушена анатомия глаза, но за счет мышц происходит изменение оптики, — поделилась врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. — Например, когда пациент чувствует себя утомленно, зрение затуманивается, появляется сухость и покраснения.

Эти изменения связаны с нагрузкой. Как такого заболевания нет, но есть сопутствующие состояния функционального нарушения. Вторая категория предполагает изменения анатомии глаза.

— Например, если человек близорукий. Это означает, что у него изменена форма глазного яблока, которая изначально была шаровидной, но стала вытянутой. И это с помощью упражнений исправить невозможно, — отметила Шилова.

Но в случае функциональных нарушений упражнениями можно добиться значительных успехов.

— Чтобы расслабить глаза, в первую очередь необходимо делать паузы в работе. В этом помогут упражнения по смене фокусировки. Например, сыграть в настольный теннис. Или же достаточно просто подойти к окну — сначала сфокусируйтесь на ближней точке, а потом на той, что подальше, — рассказала эксперт. — Можно заняться зрительной гимнастикой. Необходимо вращать глазными яблоками, выводя визуально от единицы от девятки.

КСТАТИ

Ученые из при Университете Колорадо пришли к выводу, что люди с темно-карими и черными глазами имеют предрасположенность к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ.

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