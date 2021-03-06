«Требуется серьезная реабилитация»: врач рассказал о скрытых проблемах постковидников

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Вред, который получает организм, инфицированный COVID-19, может проявиться через месяцы после выздоровления. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, врач-вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов.

По его словам, каждый случай заболевания COVID-19 персонален, в том числе и по степени нарушений в организме человека, которые возникают во время болезни. С течением времени, как отметил врач, выясняется «все больше нового о способности этого вируса поражать органы».

— При кажущемся благополучии постковидники сталкиваются с проявлениями перенесенного заболевания. Иногда негативные изменения могут стать заметны через месяц или два. Сегодня коронавирус все чаще называют легочно-сосудистым заболеванием. Врачи давно ведут борьбу скоагуляционными нарушениями. Оказалось, что надо бороться и с поражением внутреннего выстилающего эпителия сосудов, которые получают тяжелую травму. Проблемы с сосудами влекут скачки давления и проблемы свертывания крови, — сказал вирусолог.

Врач уточнил, что зачастую проблема не имеет яркой выраженности, поэтому больные иногда не понимают, что надо обратиться к врачу, хотя им требуется серьезная сосудистая реабилитация. Со времен СССР, по словам собеседника «ВМ», наши медики знают, что после пневмонии требуется реабилитация, которая длится до года.

В качестве примера Чепурнов напомнил о таком распространенном последствии ковида, как потеря обоняния.

— Оно не исчезает сразу по окончании лечения, а наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Это говорит о необходимости реабилитации для организма, — отметил врач.

Через какое-то время может выясниться, что реабилитация нужна не только тем, кто перенес выраженное заболевание коронавирусом, но и «бессимптомникам», допустил врач. По его словам, может потребоваться целая долговременная система медицинских мер, как после бомбардировки Соединенными Штатами Вьетнама, когда американская авиация распыляла ядохимикаты над джунглями, полями и населенными пунктами.

— Глубокому химическому поражению вьетнамские медики противопоставили системное оздоровление нации. Над этим примером стоит подумать, — заключил врач.

В России пока что реабилитацию выполняют коммерческие учреждения, сказал Чепурнов. Он заявил о необходимости серьезного системного подхода в масштабах страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Нигерийский штамм: российские медики оценили опасность нового вида коронавируса